Großbeeren/Stahnsdorf

Wie geht es mit dem Ausbau an der Landesstraße L749 weiter? An der Kreuzung zur Sputendorfer Chaussee entstehen derzeit zwar unübersehbar mehrere Windräder – doch eigentlich ist noch ein weiteres Bauvorhaben vorgesehen. Eigentlich. Denn Sputendorfs Ortsvorsteher Rolf-Denis Kupsch fragt sich, wann die Arbeiten zwischen dem Stahnsdorfer Ortsteil und Neubeeren endlich beginnen. „Das Planungsverfahren ist ins Stocken geraten“, sagt er der MAZ.

Konkret geht es dabei um eine Verbindung zwischen Ludwigsfelde und dem Großbeerener Wohnpark Neubeeren. Von Struveshof kommend, soll etwa auf Höhe der Hundeschule ein Radweg entstehen, der entlang der L794 und der Sputendorfer Chaussee am Golfplatz vorbei nach Neubeeren führen würde. Dafür ist auch der Bau zweier Kreuzungen geplant.

Radweg würde Sputendorfer an ÖPNV nach Berlin anschließen

Ein solcher Radweg wird nach Angaben Kupschs dringend gebraucht. „Die Straße dort ist gefährlich“, sagt er. Wer bislang von Sputendorf nach Neubeeren radeln will, muss sich mit der Landesstraße begnügen. Dabei wäre nach Ansicht des Ortsvorstehers ein Radweg ein wichtiger Vorstoß: So hätten Sputendorfer einen sicheren Anschluss nach Neubeeren – um von dort aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis nach Berlin zu kommen.

Zwischen Sputendorf und Neubeeren soll die L794 ausgebaut werden – auch zwei Kreuzungen. Quelle: Johanna Apel

Auch Großbeeren steht dem Vorhaben positiv gegenüber. „Mit dem Radweg können für alle Verkehrsteilnehmer deutlich verbesserte Verkehrsbedingungen geschaffen werden“, teilt das Rathaus mit. Insbesondere für die Einwohner, die am Neubeerener Koppelweg wohnen, wäre der Radweg eine „erhebliche Verbesserung“ der Verkehrssicherheit.

Was der Landesbetrieb Straßenwesen sagt

Noch ist allerdings keine Bewegung in die Sache gekommen. „Warum wird nicht gestartet?“, fragt Rolf-Denis Kupsch. Was ihn stört: Als es in direkter Nachbarschaft um Windkraft ging, habe alles schnell geklappt. Und beim Radweg werde seiner Ansicht nach nun „Beamten-Ping-Pong“ gespielt.

Der zuständige Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg verweist darauf, dass die Planungen für den Radweg sogar bereits beendet seien. Allerdings könnten die Arbeiten noch nicht beginnen. Für eine „sichere Führung“ der Radfahrer müssten noch zwei Kreuzungen umgebaut werden, so ein Sprecher.

Zunächst müssen Bäume fallen

Und dafür fehle noch grünes Licht der Kreisverwaltung Teltow-Fläming. „Offen ist bislang noch die Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis zur Fällung von Bäumen.“ Die sei jedoch noch notwendig, um die Trasse für den Radweg zu errichten. Erst dann könne der Landesbetrieb auch Angaben zum Baubeginn machen.

Der Landkreis verweist wiederum zurück an das Land. Der Unteren Naturschutzbehörde liege bislang kein Antrag auf Baumfällungen für den Ausbau der L794 bei Großbeeren vor, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Es habe Vorabstimmungen zwischen dem Landesbetrieb und der Unteren Naturschutzbehörde gegeben – allerdings sei ein sogenanntes Plangenehmigungsverfahren erforderlich. Demzufolge sei das Landesamt für Umwelt zuständig.

Bis Redaktionsschluss stand eine Anfrage an das Landesumweltamt noch aus.

Von Johanna Apel