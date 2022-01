Rathaus Stahnsdorf stellt auf Terminvergabe um – Bibliothek auf „Drive-In“

Stahnsdorf

Das Stahnsdorfer Rathaus stellt ab Dienstag, 18. Januar, bis einschließlich Freitag, 18. Februar, auf Terminvergabe um. Das gilt für alle Sachbereiche außer das Wahlbüro und das Volksbegehrten. Die Bibliothek stellt außerdem bereits ab Montag auf „Drive-In“-Betrieb um, gibt das Gemeindezentrum bekannt. Hintergrund der Maßnahme sei, dass zur Absicherung der Landratswahl am 6. Februar die vorhandene Personaldecke geschützt werden müsse, so die Verwaltung.

Termine für die Sprechzeiten können je nach Kapazität in nicht-aufschiebbaren Fällen unter der E-Mail-Adresse terminvergabe@stahnsdorf.de unter Angabe des Vor- und Nachnamens, einer Telefonnummer und des Anliegens in Kürze angefragt werden. Die Verwaltung appelliert außerdem an alle Bürgerinnen und Bürger, den jeweiligen Termin nur ohne Krankheitssymptome wahrzunehmen.

Der zunehmende Krankenstand verlange eine entsprechende Reaktion, da ansonsten die realistische Gefahr bestehe, dass nicht alle Briefwahlunterlagen bearbeitet werden könnten oder Wählerinnen und Wähler am Wahltag zum Dienst benötigt würden. Zu diesem Zweck möchte die Verwaltung einen Reservepool für Wahlvorstände bilden und sucht dafür Personen aus der Gemeinde Stahnsdorf, die bereit sind, auch spontan ein Wahlhelferamt zu übernehmen.

Wer dazu bereit ist, kann sich bevorzugt per E-Mail bei wahlhelfer@stahnsdorf.de melden, alternativ auch telefonisch unter 03329 646 -226. Neben der Bereitschaft, am Wahltag kurzfristig in einem Wahllokal als Beisitzerin oder Beisitzer tätig zu werden, sollte dem Sachbereich Wahlen mitgeteilt werden, für welche der 14 Urnen- und drei Briefwahllokale man einsetzbar ist oder welche mangels Erreichbarkeit nicht in Frage kommen.

Bereits am Montag stellt die Gemeindebibliothek ihren Betrieb wieder auf „Drive-In“ um. Die Ausgabe vorbestellter Medien und Rückgabe entliehener Medien erfolgt dabei zu den üblichen Öffnungszeiten an dem zur Wiese zeigenden Giebelfenster des Rathauses.

Von MAZ Online