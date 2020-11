Remembrance Day: Briten gedenken auf Südwestkirchhof Kriegsopfern

Stahnsdorf

Gut 100 Menschen nahmen trotz der zu beachtenden strengen Corona-Regelungen am Sonntagmittag an der jährlichen Gedenkfeier der Briten an die Opfer der Weltkriege auf dem britischen Soldatenfriedhof des Südwestkirchhofs in Stahnsdorf teil.

„Das heutige Gedenken war wieder sehr würdig“, so Friedhofsverwalter Olaf Ihlefeldt. Bei der Andacht sei auch in diesem Jahr zur Versöhnung unter den Völkern gemahnt worden, „denn Kriege, egal ob politisch oder religiös verursacht, bringen Not, Elend und Tod mit sich, wie man an den Tausenden Gräbern der jungen verstorbenen Soldaten deutlich wahrnimmt und spürt.“

Zeichen zur Völkerverständigung

An der Zeremonie hatte neben den Besuchern aus der Region auch die offizielle Delegation mit dem Militärattaché der Britischen Botschaft, Oberst David Moreton, dem Pfarrer Martin Felber, Bürgermeister Bernd Albers, sowie Vertretern der British Legion und Ihlefeldt für die Evangelische Kirche teilgenommen. Musikalisch wurde die Zeremonie traditionell von einem Trompeter der Bundeswehr sowie einem Dudelsackbläser begleitet.

1176 Grabsteine auf dem britischen Soldatenfriedhof 1924 legte die britische Regierung eine fast einen Hektar große Kriegsgräberanlage auf dem Südwestkirchhof an. Vor den leuchtend weißen Gedenksteinen sind 1176 Soldaten, Matrosen und Angehörige der Handelsmarine des Vereinigten Königreiches von Großbritannien bestattet. In der damaligen Provinz Brandenburg waren sechs Internierungslager und Lazarette errichtet, in denen die jungen Soldaten gestorben sind.

„Die Gedenkfeier hat nach der Zeit der deutschen Teilung eine neue wertvolle Dimension erreicht. Jedes Jahr versammeln sich Vertreter der britischen Botschaft, Militärangehörige der Commonwealth Staaten, Vertreter der deutschen Bundeswehr sowie Zivilisten zum Gedenken und um ein deutliches Zeichen zur Völkerverständigung sowie gegen Krieg und Gewaltherrschaft zu setzen“, so Ihlefeldt.

Weltweite Erinnerung an Kriegsopfer

Weltweit wird am zweiten Sonntag (“Remembrance Sunday“) im November an die britischen und aus dem Commonwealth stammenden zivilen und militärischen Opfer gedacht, die in den beiden Weltkriegen und späteren Kriegen starben. Der eigentliche „Remembrance Day“ ist der 11. November, der Tag der Waffenruhe nach dem ersten Weltkrieg. Als Symbol für diesen Tag steht die rote Mohnblume (“Poppy“), die sich viele Briten ans Revers stecken. Sie soll zum einen an die rote Farbe des Bluts der Gefallenen erinnern, auch begann auf den Kriegsgräbern des Ersten Weltkrieges in Flandern als erstes der Klatschmohn zu blühen.

Von Konstanze Kobel-Höller