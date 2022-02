Mittelmark

Die Hilfsbereitschaft für Geflüchtete aus der Ukraine ist im Landkreis Potsdam-Mittelmark groß. Nachdem Menschen im gesamten Landkreis mit Demonstrationen und Friedensappellen in den sozialen Medien ihre Solidarität mit den Ukrainern bekundet haben, wird derzeit konkrete Hilfe organisiert.

Brief an Bürgermeister und Amtsdirektoren vom Landrat

Wie viele Geflüchtete im Landkreis Potsdam-Mittelmark allerdings aufgenommen werden können, ist derzeit nicht genau klar. „Wir haben alle Gemeinden, Städte und Ämter angeschrieben und diese gefragt, wie viele Fliehende aufgenommen werden können“, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert der MAZ auf Nachfrage. Alle Bürgermeister und Amtsdirektoren sind dazu aufgefordert, ihre Kapazitäten so zügig wie möglich an Landrat Wolfgang Blasig (SPD) zu melden

Teltows Bürgermeister hat schon reagiert

Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt bittet alle Einwohner der Stadt, zu prüfen, ob Flüchtlinge in privaten Unterkünften aufgenommen werden können. Anika Lorentz, Bürgermeisterkandidatin und Stadtverordnete der Fraktion Stadtmitgestalter/Ingo Krüger in Werder, setzt sich ebenso für die Aufnahme von Flüchtlingen ein. Dazu hat Lorentz bereits Gespräche mit den Mitgliedern des Netzwerkes Neue Nachbarn und des Aktionsbündnisses Weltoffenes Werder geführt. In Stahnsdorf startet Freitagmittag ein Hilfstransport nach Przytoczna in Polen.

„Bei den Gesprächen ist deutlich geworden, dass zahlreiche Werderaner Familien bereits anbieten, Geflüchtete aufzunehmen“, sagt Anika Lorentz. Dies zeige, wie weltoffen und hilfsbereit Werder ist. Die Stadt sollte aus diesem Grund „dringend“ mit den Vertretern der beiden Netzwerke zusammenarbeiten, um die Aufnahme von Frauen, Kindern und Männer im nicht wehrfähigen Alter, jünger als 18 und älter als 60 Jahre, aus dem Kriegsland zu organisieren. „Die Menschen haben erlebt, wie Panzer in ihre Städte eindrangen oder Raketen in Wohnhäuser einschlugen. Sie brauchen jetzt unseren Schutz“, sagt Lorentz. Werder solle aus diesem Grund zu einem sicheren Hafen für Geflüchtete werden und sich möglichst der Gemeinschaft „Seebrücke“, deren Mitglieder sich für eine solidarische Migrationspolitik engagieren, anschließen.

Stadt Teltow koordiniert Angebote

Die Stadt Teltow werde mit allen, die helfen möchten, in Kontakt treten und die Hilfsangebote koordinieren, erläutert Bürgermeister Schmidt. „Der furchtbare Krieg, den Russland gegen die demokratische Ukraine führt, geht weiter“, sagt der Bürgermeister. Teltow sehe sich deshalb in der Pflicht, den Fliehenden zu helfen. Im Nachbarland Polen sind bereits zehntausende Menschen angekommen. Alles, was die Stadt in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren unternehmen könne, werde unternommen. Jede Hilfe sei willkommen und werde den Geflüchteten aus der Ukraine zu Gute kommen. Wer helfen möchte, kann sich über die E-Mail-Adresse teltow-hilft@teltow.de an die Stadt wenden.

Hilfstransport startet in Stahnsdorf

Hygieneprodukte, Isomatten, Schlafsäcke, Decken, Taschenlampen, Erste-Hilfe-Sets, sowie haltebare, verpackte Lebensmittel werden derzeit im Stahnsdorfer Jugend- und Familienzentrum Clab gesammelt. Die Spenden werden mit einem Lastwagen in die polnische Gemeinde Przytoczna im Westen des Landes gefahren und dort an ankommende Geflüchtete verteilt. Ein Teil der Sachen wird zudem an der polnisch-ukrainischen Grenze verteilt. Spenden können bis in Donnerstag, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr in der Jugendfreizeiteinrichtung in Stahnsdorf abgegeben werden.

Lorentz und Schmidt hoffen, dass der Krieg ein schnelles Ende findet und der Aggressor, Russlands Präsident Wladimir Putin, für den Völkerrechtsbruch zur Verantwortung gezogen wird. Werders Anika Lorentz denkt bereits einen Schritt weiter. Wenn die Ukraine am Ende des Krieges ihre Unabhängigkeit bewahren kann, dann könnte Werder eine Städtepartnerschaft mit einer ukrainischen Gemeinde abschließen. „Dann können wir den Menschen beim Wiederaufbau helfen“, sagt die Werderanerin.

Von Elke Kögler