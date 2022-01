Scheinwerfer von Porsche und Mercedes in Stahnsdorf gestohlen

Stahnsdorf

Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen in der Alten Potsdamer Landstraße die Scheinwerfer eines Porsche gestohlen. Ein Zeuge bemerkte den Täter in der Dunkelheit, der sich an dem Fahrzeug seines Nachbarn zu schaffen machte. Der Entdeckte nahm seinen Rucksack und entfernte er sich in ein nahes Waldstück. Wie sich zeigte, hatte er die beiden vorderen Scheinwerfer des Porsche ausgebaut und mitgenommen. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Der Täter konnte nicht mehr gestellt werden. Er soll 1,80 Meter groß sein und dunkle Kleidung mit einer Kapuze getragen haben.

Zweiter Fall am Kastanienweg

Später am Morgen meldeten sich noch Anwohner aus dem Kastanienweg. An ihrem Mercedes Benz waren in der zurückliegenden Nacht ebenfalls die Frontscheinwerfer gestohlen worden. Wegen der räumlichen Nähe ist ein Zusammenhang zwischen beiden Taten nicht auszuschließen und wird durch die Kriminalpolizei geprüft.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Potsdamer Polizei unter 0331 5508-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von MAZonline