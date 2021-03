Schüsse schrecken in Stahnsdorf Nachbarn auf

Stahnsdorf

Schüsse erschreckten am Sonntagabend Menschen in Stahnsdorf. Gegen 22 Uhr meldeten Zeugen die Knallerei zur Nachtzeit. Sie kam von einem Grundstück. Da nicht bekannt war, was für eine Schusswaffe verwendet wurde, kamen mehrere Funkwagen zum Einsatz. Der alkoholisierte Grundstücksbesitzer konnte zunächst fixiert werden. Wie sich herausstellte, soll der Mann mit einer Schreckschusswaffe, die auch gefunden wurde, mehrfach in die Luft geschossen haben. Verletzt wurde niemand.

Der Grundstückbesitzer muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Die polizeilichen Maßnahmen, einschließlich einer Durchsuchung, konnten nach anderthalb Stunden beendet werden.

Von MAZonline