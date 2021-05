Stahnsdorf

In der Bergstraße ist am Dienstagabend ein Radfahrer leicht verletzt worden. Der 16-Jährige war in Richtung Tschaikowskistraße unterwegs. Ein 58-jähriger Autofahrer hatte sein Fahrzeug dort am Straßenrand abgestellt und öffnete die Fahrertür, ohne auf den Längsverkehr zu achten. Der Radfahrer konnte weder bremsen noch ausweichen und kollidierte mit der Tür. Er wurde leicht verletzt und vor Ort durch einen Rettungsdienst behandelt. Es entstand ein Sachschaden von über 5000 Euro.

Von MAZonline