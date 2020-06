Stahnsdorf

Mit den Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei einen Mann, der am 19. März in der Bergstraße ein Mädchen angegriffen hatte. Als die Jugendliche gegen 20.30 Uhr an der Haltestelle Hildegardstraße aus dem Bus stieg, folgte ihr der Mann, der ihr schon im Bus „komisch“ vorgekommen war, wie sie sagte.

Der Gesuchte im Bus. Quelle: Polizei

Anzeige

An der Bergstraße packte der Unbekannte sie von hinten und zog sie nach unten. Da sie laut schrie, ließ er von ihr ab und rannte Richtung Potsdamer Allee davon. Laut Beschreibung ist er Mitte 20, 180 cm groß und stämmig. Ermittelt wird zum Verdacht eines versuchten Sexualdeliktes.

Weitere MAZ+ Artikel

Hinweise unter 0331-55080

Von MAZonline