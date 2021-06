Sozial, S-Bahn und Grün: Was die Stahnsdorfer für ihre Gemeinde wollen

Stahnsdorf

885 Stahnsdorferinnen und Stahnsdorfer haben in der Online-Befragung ihre Meinung zum geplanten Stadtenwicklungskonzept (INSEK) ihrer Gemeinde kundgetan. Soziales, S-Bahn, Gewerbe, Wohnen oder auch Freiräume wurden dabei abgefragt. Ein paar Highlights haben wir für Sie herausgesucht.

Positiv, aber ohne in Begeisterungsstürme auszubrechen, bewerten die Stahnsdorfer den Leitsatz, der für ihre Heimatgemeinde formuliert werden soll: „Stahnsdorf - attraktive Gemeinde zum Leben, Arbeiten, mit viel Grün, Potenzial und eigenständigem Charakter zwischen Berlin und Potsdam.“ Auffällig ist dabei, dass es – wie bei allen Pflichtfragen – zwei positive, aber nur eine negative und dafür zwei neutrale Antworten zur Auswahl gab: So stimmen 15,1 Prozent diesem Motto sehr zu, 42,6 Prozent stimmen ihm zu. Ein Viertel steht dem Leitsatz neutral gegenüber, der Rest der Teilnehmer hält nichts davon oder hat keine Meinung dazu.

Am wichtigsten: Soziale Infrastruktur ausbauen

Bei der Abfrage der Bedeutung der zentralen Vorhaben setzten sich der qualitätsvolle Ausbau der sozialen Infrastruktur mit 85,1 Prozent der Stimmen auf Platz eins, gefolgt von der Entwicklung des S-Bahnhofs zu einer nachhaltigen Verkehrs-Drehscheibe (84,4 Prozent) und der Qualifizierung und Ausbau der freiräumlichen Infrastruktur (81,9 Prozent). Abgeschlagenes Schlusslicht bildete eine zukunftsorientierte Gewerbeflächenentwicklung an der L 77n mit 64 Prozent der Stimmen.

Dabei stellte sich etwa heraus, dass den Befragten die Gestaltung von Sport-, Freizeit- und Grünflächen mit 88,9 Prozent im Bereich der sozialen Infrastruktur am meisten am Herz liegt. Der Neubau eines Jugendfreizeitzentrums und der Bibliothek (71,4 Prozent) liegt noch knapp vor dem Bau der Feuerwehr (70,6 Prozent), deren Standortfrage die Gemeindevertretung immerhin rund neun Jahre lang beschäftigt hat. Nur drei Personen im Alter von mindestens 60 Jahren wünschen sich ausdrücklich, dass der Feuerwehrneubau vorangebracht wird.

Mehr Rad-, Wander- und Reitwege

85,5 Prozent der Teilnehmer hätten gerne mehr und bessere Rad-, Wander- und Reitwege, auch die innerörtlichen Grünwegeverbindungen sollen gestärkt werden (84,4 Prozent). Im Ortskern sollen sich Gastronomie, Einzelhandel und Kleingewerbe ansiedeln und der jetzige Feuerwehrstandort soll zur Begegnungsstätte umgebaut werden.

Bei der Entwicklung des Zentrums um den künftigen S-Bahnhof ist 89,3 Prozent der Stahnsdorfer ein transparenter Beteiligungs- und Aneignungsprozess wichtig. 83,1 Prozent gaben an, sich den S-Bahn-Anschluss zu wünschen. Bei der Quartiersentwicklung wünschen sich hier 43 Teilnehmer, dass der grüne und ländliche Charakter erhalten bleibt – während 65 von ihnen auf Park & Ride pochen.

Bei den Maßnahmen zur zukunftsorientierten Gewerbeflächenentwicklung ist den Stahnsdorfern mit 87,1 Prozent der Ausbau der Radwegeinfrastruktur am wichtigsten, mit 32,3 Prozent auf dem letzten Platz liegt der Wunsch nach weiteren Gewerbegebieten Richtung Süden. 22 Personen wünschen sich im Gewerbegebiet die Schaffung und den Ausbau von Grün- und Erholungsräumen.

13 180 Bürgerinnen und Bürger ab dem Alter von 16 Jahren waren teilnahmeberechtigt, 6,7 Prozent von ihnen haben also von ihrem Mitspracherecht Gebrauch gemacht. Besonders engagiert dabei waren die die Altersgruppe der 30- bis 59-Jährigen: Bei einem Stimmberechtigtenanteil von 54,3 Prozent machten sie 63,6 Prozent der Teilnehmer aus. Am wenigsten Interesse zeigten die Jüngsten (16 bis 29 Jahre): Sie machten nur sieben Prozent der Teilnehmer aus, wobei 13,4 Prozent der Stimmberechtigten in diese Altersgruppe fiel.

Von Konstanze Kobel-Höller