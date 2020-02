Stahnsdorf

Einsatz für den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) in dem Stahnsdorfer Ortsteil Sputendorf: Am Mittwochmorgen hat ein 46-Jähriger beim Spaziergang mit seinem Hund am Rand eines Feldes einige Patronen gefunden. Daraufhin rückte der KMBD aus und legte nicht nur weitere Munition, sondern auch zwei verbotene Langwaffen frei, die wenige Zentimeter unter der Erde lagen. Die Experten sicherten den Fund, die Polizei nahm eine Anzeige auf wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

