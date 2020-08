Sputendorf

Eine neue Sportanlage an der Wilhelm-Pieck-Straße nahmen die Sputendorfer jetzt in Besitz. Auf der etwa 210 Quadratmeter großen asphaltierten Fläche neben einem vorhandenen Bolzplatz legte eine Fachfirma aus Genshagen ein Basketballfeld an und stellte eine Tischtennisplatte aus Beton mit einem Metallnetz sowie eine Sitzbank mit einem Abfallbehälter auf. Ein Ballfangzaun soll verhindern, dass der Ball auf die benachbarte Streuobstwiese fällt.

Eigens für diesen Sportbereich legten die Bauleute einen Weg von der Wilhelm-Pieck-Straße zur Anlage an. Die Arbeiten fanden in der Zeit von April bis August dieses Jahres statt. Für Planung und Bau des Ensembles gab die Gemeinde Stahnsdorf rund 90 000 Euro aus. Die ersten Planungen für das Sportfeld wurden bereits 2016 erarbeitet, nachdem der Ortsbeirat Sputendorf entsprechende Wünsche an die Gemeinde herangetragen hatte.

Im Herbst dieses Jahres sollen noch zwei Eichen an der Sportanlage gepflanzt werden.

