Stahnsdorf

Lange gab es Rätselraten, was mit dem insgesamt 3814 Quadratmeter großen Grundstück in der Stahnsdorfer Wilhelm-Külz-Straße geschehen soll, nachdem der dortige Baumarkt geschlossen und der Gebäudekomplex vom früheren Eigentümer verkauft wurde. Nun präsentierte Architekt Christopher Pätzold die Pläne des Investors Crest für das Areal dem Stahnsdorfer Bauausschuss: Wohnen und Gewerbe in einem ungewöhnlich gestalteten Haus, die Lagerhalle soll erhalten bleiben, für Monteure des Investors soll eine Übernachtungsmöglichkeit geschaffen werden.

Terrassen und Balkone für Wohnungen in Stahnsdorf

Zur Straße hin soll das Gebäude ruhig gestaltet sein, wie zwei Seiten eines Würfels, Richtung Südwesten hingegen kleinteilig und gestaffelt, mit versetzten Terrassen. Im Erdgeschoss sind nur zwei Wohnungen geplant, außerdem ist Platz für ein loftartiges sowie ein weiteres Gewerbe, wobei Pätzold mit Blick auf die gegenüberliegende Schule einen Bäcker vorschlägt.

Das Bauvorhaben in der Wilhelm-Külz-Straße 118/120 mit Blick vom Stahnsdorfer Hof kommend. Quelle: PA GmbH Pätzold Architekten

Darüber befinden sich ausschließlich Wohnungen, „wie Bungalows, die übereinander gelegt werden“, beschreibt der Architekt das Konzept. Insgesamt kommt er so auf 19 Einheiten, in Varianten von zwei bis fünf Zimmern mit „ziemlich großen Balkonen und Terrassen, die mehr oder weniger nicht einsehbar sind.“ 13 Wohnungen sollen dabei mehr als 70 Quadratmeter groß sein, der Rest ist kleiner. Eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen ist geplant – noch ist offen, ob die Rampe innerhalb oder außerhalb des Baufeldes liegen wird.

Holzfassade fängt den Schall ab

Die Fassade wird in Holztafelbauweise gestaltet, außen wird eine Holzlatten-Gestaltung angebracht. Diese würde auch für Lärmschutz sorgen, da sich der Schall an ihr bricht, erklärt der Architekt. Die Decken werden aus Stahlbeton gefertigt, wegen der Traglast und des Brandschutzes. Ein Entwurf, der, so Stella Sander (Bündnis 90/Grüne) „Spaß macht“. Sie wünscht sich jedoch einen städtebaulichen Vertrag, der zum Beispiel 20 Prozent sozialverträgliche Mieten festlegt, und barrierefreie Wohnungen. Davon sind bereits fünf vorgesehen.

Die Holzlatten auf der Fassade sollen auch dem Lärmschutz dienen. Quelle: PA GmbH Pätzold Architekten

Hinter dem Neubau bleibt die Halle des Baumarktes erhalten, so Pätzold weiter zum zweiten Teil des Grundstückes. Der Investor möchte sie als Logistikhalle für seine eigenen Zwecke nutzen, um von dort mit seinen Fahrzeugen eigene Baustellen anfahren zu können. Südlich sei ein Anbau geplant, in dem Übernachtungsmöglichkeiten für Monteure geschaffen werden sollen, führt der Architekt aus.

Insgesamt bleibt das Vorhaben unter dem maximal möglichen Maß der baulichen Nutzung. Bei einer zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 kommt das Projekt auf 0,52, sagt Pätzold. Der vordere Bereich mit dem neugebauten Wohnhaus steigt dabei mit 0,54 aus, der hintere mit der Bestandshalle mit 0,51. Derzeit handelt es sich dabei im Wesentlichen um bebaute Flächen und Stellplätze. Auf Kritik aus dem Bauausschuss, der Entwurf habe „zu wenig Grün“, antwortet Pätzold: „Wir bleiben zirka 20 Prozent unter dem, was laut Bebauungsplan möglich wäre. Wir versiegeln nicht mehr, wir entsiegeln aber etwas.“

Das Wohnhaus soll gleich hoch wie das weiße Nachbargebäude werden – das ist aber derzeit nicht erlaubt. Quelle: PA GmbH Pätzold Architekten

An die Gemeindevertreter wandte er sich, weil das Wohngebäude viergeschossig geplant, aber laut Bebauungsplan nur dreigeschossig erlaubt ist – auch wenn es sich bei den drei aufgesetzten Etagen „nur“ um Staffelgeschosse handelt, wie er betont. Ein solches zählt nur dann als Vollgeschoss, wenn es über mehr als zwei Drittel der Grundfläche die Höhe des darunter liegenden Geschosses hat. Nun geht es darum, ob die Gemeindevertreter eine Änderung des B-Planes unterstützen würden, der aktuell ohnehin eine heterogene Bebauung vom achtgeschossigen Hoffbauer-Campus direkt gegenüber bis zu zweigeschossigen Einfamilienhäusern vorsieht.

Mit den vier Geschossen würde lediglich die Höhe des Nachbargrundstückes aufgenommen, so der Architekt. „Das beruhigt die Straße“, argumentiert er, und, „die Straße kann das mit den Acht-Geschossern gegenüber locker aufnehmen.“ Doch die Bauausschussmitglieder erklären ihm, dass die Viergeschossigkeit nebenan nur als Ausnahme genehmigt wurde, mit der Auflage, dass Seniorenwohnen angeboten werde. Letztlich empfahl der Bauausschuss aber die Einleitung der Änderung des Bebauungsplanes.

Von Konstanze Kobel-Höller