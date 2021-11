Stahnsdorf

Der Verkauf der Villa Pardemann an der Ruhlsdorfer Straße 1 in Stahnsdorf ist gescheitert. Mit 16 zu zwölf Stimmen bei einer Enthaltung hat die Gemeindevertretung am Dienstag den Verkaufsplänen der Gemeindeverwaltung eine Absage erteilt.

Die Verwaltung hatte einen Käufer gefunden, der bereit war, für das Grundstück 400.000 Euro auszugeben und aus der maroden Villa ein Mehrgenerationenhaus zu machen. Kämmerer Andreas Günther sagte vor der Abstimmung, mit einem Verkauf könne das Objekt wieder mit Leben erfüllt werden. Bis 2025/26 habe die Gemeinde selbst keine Möglichkeit, Mittel für die Sanierung bereitzustellen. Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) wies darauf hin, dass es in dem Gebäude weder Wasser noch Heizung gebe.

Trotz Nein zu Verkauf im Internet angeboten

Die Gemeindevertreter, die die ursprünglich durchaus repräsentative Villa im Zentrum des Ortes nicht aus der Hand geben wollen, hoffen aber, dass das Haus doch noch für Kunst, Kultur, Vereine oder Coworking-Plätze genutzt werden kann.

Albers hatte das Haus trotz eines Beschlusses, dass es nicht verkauft werden soll, im Vorjahr im Internet zum Verkauf angeboten. Die Gemeinde argumentierte zunächst zwar, es habe sich nur um eine Markterkundung gehandelt, in den Unterlagen auch an die Interessenten war davon jedoch keine Rede. Auch wurden mehrere Bewerber in der Folge dazu eingeladen, ihre Projekte vor den Gemeindevertretern zu präsentieren. Die Vorgehensweise hatte für Kritik gesorgt.

Von Stephan Laude