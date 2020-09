Etwa 20 Anwohner im Rosenweg in Stahnsdorf befürchten eine extreme Staub- und Lärmbelastung, wenn im nächsten Jahr die neue Kita am benachbarten Dalienweg gebaut wird. Ihre Anliegerstraße ist als einzige in dem Viertel asphaltiert und droht eine alternativlose Zufahrt für die Baufahrzeuge und später für die „Elterntaxis“ zu werden.