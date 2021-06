Stahnsdorf

Im vierten Anlauf könnte der bauliche Lückenschluss am Busbahnhof Waldschänke in Stahnsdorf klappen: Der nun im Bauausschuss vorgeschlagene Entwurf der Primonial Immobilien GmbH fand Zustimmung bei den Gemeindevertretern, die endlich einstimmig empfahlen, dass daran weitergearbeitet werden soll.

Schon dreimal waren die Planer mit ihren Vorschlägen gescheitert. Als zu wuchtig und zu hoch, als überdimensioniert waren die bisherigen Entwürfe für etwa 60 barrierefreie, seniorengerechten Wohnungen mit Gewerberäumen im Erdgeschoss von den Stahnsdorfer Gemeindevertretern abgeschmettert. Die bisher letzte Absage hatte sich Primonial-Prokurist Axel Steeb vor ziemlich genau einem Jahr abgeholt – nun stand er wieder vor dem Bauausschuss, um es ein weiteres Mal zu versuchen.

Die zu bebauende Fläche am Busbahnhof Waldschänke. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Bebaut werden soll dabei die Fläche zwischen dem Busbahnhof Waldschänke und einigen Häusern an der Wannseestraße vor der Kleinmachnower Schleuse. Die Gemeindevertreter hatten sich einen Neubau in einer geschwungenen S-Form mit einem Gebäudedurchgang gewünscht, lediglich der Gebäudeteil direkt in Front zum Busbahnhof sollte zur lückenlosen Anpassung an vorhandene Gebäude vier Geschosse haben, außerdem sollten der nahegelegene Imbissstand, ein Aufenthaltsplatz für die wartenden Stahnsdorfer und ein öffentliches WC integriert werden.

Steeb präsentierte nun ein Gebäude mit einem Gründach und einer aufgelockerten Holzfassade, die „innovativ und ein Hingucker“ sein soll. Der Bau soll drei Vollgeschosse haben und rund zwölf Meter hoch werden, im rechten Teil mit einem Staffelgeschoss. „Das klare Ziel ist, möglichst wenig auf dem Grundstück zu verschatten“, so der Prokurist. Es sei viel von dem einst üppigen Projekt weggenommen worden, trotzdem aber das Mischgebiet dargestellt worden, erklärte er.

Bio- und Getränkemarkt als Mieter

Oben sei Wohnen oder betreutes Wohnen geplant, unten seien nach jetzigem Stand der Dinge ein rund 550 bis 650 Quadratmeter großer Biomarkt sowie ein etwa 600 Quadratmeter großer Getränkemarkt geplant. Dafür gebe es auch schon potenzielle Mieter. Im mittleren Bereich könnte außerdem ein Gastroangebot untergebracht werden. Vor dem Gebäude hätten 50 Stellplätze für die Gewerbebetriebe Platz, wobei die Versiegelungsfläche möglichst gering gehalten werden solle, dahinter seien Parkplätze für die Wohnungen vorgesehen. Aufgrund der nun reduzierten Flächen sei aber bisher keine öffentliche WC-Anlage geplant.

Der Entwurf fand unter den Mitgliedern des Bauausschusses großen Zuspruch. Der Wunsch, die angepriesene Fassadengestaltung in den städtebaulichen Vertrag aufzunehmen, kam auf. Schließlich wurde einstimmig empfohlen, dass dieser Vorschlag weiter entwickelt werden soll – ein Meilenstein bei diesem Vorhaben.

Auf der Fläche gab es mit dem damaligen Vorhaben- und Erschließungsplan bereits seit Dezember 1994 Baurecht. Dieses galt allerdings für ein größeres Areal. Die angrenzenden Häuser am Busbahnhof ebenfalls mit Gewerbe im Erdgeschoss wurden errichtet, doch der zweite Teil Richtung Schleuse wurde noch nicht umgesetzt. Mit einem Eigentümerwechsel 2016 wurde auf dessen Antrag der Geltungsbereich des nun neuen Bebauungsplanes Nr. 11 „Busbahnhof Waldschänke“ verkleinert.

Von Konstanze Kobel-Höller