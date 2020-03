Einen dritten Corona-Fall hat Potsdam-Mittelmarks Amtsärztin Karen Brinkmann am Donnerstagvormittag gemeldet. Ein Paar aus Michendorf soll sich im Urlaub in Südtirol infiziert haben. Da das Paar über eine Wohnung in Berlin verfügt, hat das dortige Gesundheitsamt des betreffenden Stadtbezirkes die Michendorfer unter häuslicher Quarantäne gestellt.