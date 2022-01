Wenig Glück hatten zwei junge Diebe, die in der Stahnsdorfer Waldtraudstraße am Montagfrüh aus einem Mercedes die Scheinwerfer zu entwenden versuchen. Sie wurden mitten in der Nacht von einem Anwohner bemerkt, der die Polizei rief. Die konnte einen der beiden Täter noch vor Ort festnehmen. Der zweite floh.