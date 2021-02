Stahnsdorf

Auf dem Dorfplatz in Stahnsdorf wird gegraben: Das Schilf um den Teich wurde komplett entfernt, das Gewässer ist freigelegt. Was geschieht hier, warum – und wie geht es weiter?

„Unser Dorfteich soll künftig wider den historischen Dorfanger bereichern. Die hierzu eingesetzten Mittel sind gut investiertes Geld“, sagt Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger“. Der Teich übernehme eigentlich die Funktion eines Sammel- und Rückhaltebeckens für Regenwasser, doch diese sei akut bedroht: Während der Vegetationsperiode sei die Gewässerfläche fast zu 80 Prozent von dickem Röhricht zugewachsen gewesen, der Dorfteich drohte zu verlanden.

Der Dorfteich war zu 80 Prozent von Schilf zugewachsen. Quelle: Stich

Die Sanierung sei Teil des Projektes „Erneuerung Dorfmitte“. Dabei soll der Teich entschlammt werden und das Schilf soll etwas zurückgedrängt werden. So soll der Verlandung entgegengewirkt werden. Mit der Entnahme der Schlammschicht soll der Teich wieder seine eigentliche Gewässertiefe zurückbekommen, wobei ein Meter unter der Geländekante bei Niedrigwasserstand angestrebt wurde. Die Ufergestalt und die Böschungsneigung werden beibehalten beziehungsweise nur geringfügig abgeflacht.

Noch bis in den März hinein werden die Arbeiten andauern, zumal die entnommenen Sedimente untersucht und dann fachgerecht entsorgt werden müssen. Die Gesamtkosten für das Vorhaben betragen nicht ganz 35 000 Euro: Die Planung schlägt dabei mit rund 9000 Euro zu Buche, die Baukosten betragen etwa 23 000 Euro und die Sedimenterkundung und Analytik sind mit zirka 1500 Euro veranschlagt.

Noch bis in den März hinein wird der Dorfteich saniert. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Nach Fertigstellung der Sanierung soll der Teich eine sogenannte Kernwasserzone von zirka 125 Quadratmetern aufweisen, rund 200 Quadratmeter werden als Flachwasserzone mit 40 etwa Quadratmetern Schilf geplant.

Der Dorfteich wurde im Jahr 1961 mit Bauschutt gefüllt und erst 1998/99 unter anderem zur Grundwasserregulierung in seinen ursprünglichen Ausmaßen wiederhergestellt. An der Nordseite hat er Zuläufe, die ihm das Straßenregenwasser der Umgebung zuführen. Eine Ableitung des gesammelten Wassers dürfte über eine unterirdische verlegte Rohleitung in den Upstallgraben führen.

Weitere Vorhaben im Zusammenhang mit dem Projekt „Erneuerung Dorfmitte“ sind die Erneuerung von Wegen, Baumpflanzungen, oder der Wiederaufbau der Friedhofsmauer. Auch ein Mehrgenerationen- und ein Kleinkindspielplatz werden diskutiert.

Von Konstanze Kobel-Höller