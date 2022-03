Stahnsdorf

Durch das Aufhebeln der Terrassentür gelangten Samstagabend zwischen 17.30 und 21.45 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus Am Wall in Stahnsdorf. Sie durchwühlten mehrere Räume nach wertvollen Gegenständen und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck und einen Autoschlüssel.

Von MAZonline