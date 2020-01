Stahnsdorf: FDP-Mann geht zur CDU

Stahnsdorf

Die Körpersprache und das Abstimmungsverhalten der beiden Stahnsdorfer FDP-Mitglieder Claude-Robért Ehlert und Christian Kümpel haben schon länger vermuten lassen, dass in der Fraktion keine Harmonie geschaffen werden konnte. Nun gab Ehlert seinen Übertritt in die CDU-Fraktion bekannt, nachdem er seine eigene bereits im Dezember aufgelöst hatte. Er begründete diesen Schritt damit, dass er gerade im Bereich Schule und Kita mehr Durchsetzungskraft erreichen wolle. Die Umwandlung des ehemaligen Restaurants „Waldschänke“ in einen Kita-Neubau – ein AfD-Antrag – sei von den eigenen Ortsmitgliedern abgelehnt worden. Ehlert befürchtet nun, dass das Grundstück an Bauinvestoren verkauft werden könnte. „Dabei brauchen wir so nötig Kita-Plätze! Deshalb unterstütze ich die Befürwortung, dort einen Kita-Campus neu zu errichten.“

„Allein auf weiter Flur“

Auch den Beschluss zur finanziellen Stützung der Schulspeisung habe er „allein auf weiter Flur“ unterstützt. Kümpel hatte zuvor argumentiert: „Wenn es nach mir ginge, würden die Eltern die vollen drei Euro zahlen. Es ist die vorrangige Pflicht der Eltern, ihre Kinder zu versorgen – und wenn sie das nicht können, leben wir in einem Staat, in dem es Möglichkeiten gibt.“

In der FDP Stahnsdorf ist es seit Jahren unruhig. Erst kurz vor der Kommunalwahl im vorigen Mai hatte Kümpel bekannt gegeben, aufgrund von persönlichen Differenzen aus dem Ortsverband austreten und künftig Direktmitglied des Kreisverbandes sein zu wollen. Als er sich jedoch mit Auszählung des letzten Wahllokales vom dritten auf den ersten Platz in seiner Partei schob, gab er sich dann wieder versöhnlich.

Fraktion: Mindestens zwei Mitglieder

Bis auf Weiteres möchte Ehlert sich jetzt als Parteiloser in der Gemeindevertretung und der CDU-Fraktion bewegen. Auch Kümpel ist damit erst einmal kein Teil einer Fraktion mehr, da diese aus mindestens zwei Mitgliedern bestehen muss.

