Stahnsdorf

Auch der Einspruch von Gemeindevertretern und Feuerwehrleuten hat nichts daran geändert: Die Verwaltung Stahnsdorfs hält an der Neuausschreibung des Postens der Gemeindewehrführerin fest, wurde im nicht-öffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend klargestellt. Bis 22. September können sich nun geeignete Kandidaten und Kandidatinnen bewerben, im Oktober ist eine Anhörung vor den Führungskräften der Feuerwehr angesetzt.

Die derzeitige Gemeindewehrführerin, Steffi Pietzner, muss nach zweieinhalb Jahren statt der üblichen sechs ihren Hut nehmen, weil von der Gemeindevertretung 2019 lediglich eine zweijährige Probezeit beschlossen wurde, aber nicht festgelegt wurde, was im Anschluss geschehen soll. Seit Ende Februar führt sie das Amt kommissarisch, so die Verwaltung.

Pietzner hat noch nicht entschieden, ob sie erneut antreten wird. Einerseits habe sie in der kurzen Zeit natürlich nicht alles erreichen können, was sie vorgehabt habe, so die Feuerwehrfrau. Auf der anderen Seite fühle sie ihre Arbeit nicht wertgeschätzt. Pietzner ist außerdem noch Ortswehrführerin in Schenkenhorst/Sputendorf und Mitarbeiterin in der Berufsfeuerwehr Teltow.

Das neue Feuerwehrdepot in Stahnsdorf wird nun doch in der günstigsten und einfachsten Variante gebaut. Quelle: Gemeinde Stahnsdorf

Ebenfalls festgelegt wurde am Dienstag, dass der Bauantrag für das neue Feuerwehrdepot auf die günstigste Variante ohne Vollunterkellerung und Eisspeicher geändert wird. Nach langen Diskussionen auch über mögliche Förderungen ging die Abstimmung dabei denkbar knapp aus: 13 Vertreter stimmten dafür, zwölf dagegen, einer enthielt sich der Stimme. Durch die Entscheidung ist zwar eine Kostenreduktion, aber auch eine Verzögerung im Antragsverfahren zu erwarten.

Von Konstanze Kobel-Höller