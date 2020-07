Die Ampelregelung an einer Baustelle auf der neuen Kreisstraße in Stahnsdorf verunsichert die Anlieger in diesem Bereich. Wenn diese mit dem Auto ihr Grundstück verlassen wollen, sehen sie nicht, in welche Richtung der Verkehr gerade freigegeben wurde. Das hat bereits zu „Geisterfahrten“ geführt.