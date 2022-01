Stahnsdorf

Einen Ausschuss, der bis spätestens 2024 festlegen soll, wie das neue Ortszentrum um den künftigen Stahnsdorfer S-Bahnhof aussehen soll, fordert die FDP. Ihr Gemeindevertreter Christian Kümpel wird bei diesem Thema jedoch vorsichtig agieren müssen: Seine Familie besitzt ein großes Grundstück in diesem Bereich – mit Potenzial.

Rund 28.000 Quadratmeter sind es, die von der Fläche noch übrig sind, die Familie Kümpel im Januar 2017 erworben hat, bestätigt der Gemeindevertreter gegenüber der MAZ. Am Anfang war sie größer, doch ein Teil wurde in der Zwischenzeit für den Bau der L 77n enteignet, erzählt er. Auch ist es nicht der gesamte Acker, der zu sehen ist, erklärt Kümpel: Nur das vorderste Areal an der Straße gehöre seiner Familie, der Rest habe andere Eigentümer. Derzeit ist die Fläche an die Agro Saarmund verpachtet und wird von dieser bewirtschaftet – selbst für ein Foto darf Christian Kümpel das familiäre Eigentum daher nicht betreten.

58.300 Euro Verkehrswert

Der Kauf war eine öffentliche Zwangsversteigerung. Für das Grundstück, das im Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Fläche angegeben ist, wurde damals ein gutachterlicher Verkehrswert von 58.300 Euro ermittelt. Auch die Gemeinde Stahnsdorf entschied sich dafür, um das Grundstück mitzubieten: Nicht-öffentlich erhielt Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) von den Gemeindevertretern den Auftrag dazu und einen Maximalbetrag, den er dafür einsetzen durfte. Kümpel wird nun vorgeworfen, er habe nicht nur diesen aufgrund seiner Tätigkeit als Mitglied des Gremiums gekannt, sondern überhaupt von der Versteigerung nur aus der Sitzung gewusst.

Nicht-öffentliche Informationen „nicht genutzt“

Kümpel ärgert sich darüber und weist nicht nur auf die Öffentlichkeit der Versteigerung hin, sondern auch darauf, dass auch ein damaliger sachkundiger Einwohner der CDU daran teilgenommen habe. „Und natürlich habe ich die Info auch nicht genutzt. Das ist ja schließlich nicht erlaubt“, betont er. Das Angebot Stahnsdorfs sei im Übrigen nicht einmal in die Nähe des Höchstgebotes gekommen und habe bei der großen Konkurrenz – Kümpel spricht von rund 25 Interessenten – damit keine Rolle gespielt. Seine Familie bot dagegen – laut eigener Aussage – zehn Euro pro Quadratmeter und erhielt damit den Zuschlag. Zum Vergleich: Der Bodenrichtwert für Ackerflächen in Potsdam-Mittelmark lag damals bei rund 70 Cent pro Quadratmeter.

Bauland ist 54 Mal mehr wert

Trotz des hohen Preises könnte es sich bei der Investition um eine Goldgrube handeln – wenn nämlich der Acker über einen geänderten Flächennutzungsplan zu Bauland erklärt würde. Stahnsdorf gehört mittlerweile zum zweitteuersten Pflaster im Kreis, mit Bodenrichtwerten für Bauland von 540 Euro pro Quadratmeter in der angrenzenden Blumensiedlung im Vorjahr. Und es ist absehbar, dass es früher oder später dazu kommen wird, denn die S-Bahn-Verlängerung nach Stahnsdorf wird nach Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung für die Vorplanungen immer realistischer, 2032 sollen die ersten Fahrgäste ankommen – und das betreffende Grundstück grenzt direkt an die voraussichtliche neue Endstation an.

Doch dazu sind Planungen nötig. Daher fordert Kümpel nun im Namen der FDP dringend einen Ausschuss, der sich mit der Entwicklung des Areals beschäftigen soll. „Die S-Bahn kommt nur, wenn es auch ein Bahnhofsumfeld mit Wohnungen und Geschäften gibt“, heißt es in einer Pressemitteilung seiner FDP. „Sollte man glauben, man könne sich in Stahnsdorf auf der jüngst geschlossenen Vereinbarung ausruhen, so täuscht man sich“, wird darin der FDP-Ortsvorsitzende, Hans Jürgen Klein, zitiert. Die Gemeinde müsse nun proaktiv agieren.

Bei Abstimmungen: Keine Teilnahme

Und wie wird Kümpel, mittlerweile der einzige FDPler in der Gemeindevertretung, sich in den Gremien verhalten? „Bei Diskussionen werde ich – was auch meiner Meinung unabhängig von dem Grundstück entspricht – mich für die S-Bahn einsetzen. Dazu gehört natürlich auch ein entsprechendes Umfeld.“ Bei Abstimmungen, die das Grundstück betreffen, dürfe er nicht abstimmen, weil seine Familie involviert sei, so der Stahnsdorfer. „Daran werde ich mich selbstverständlich halten.“

Park, Wohnen, Geschäfte – und Supermarkt

Jedenfalls möchte er auf dem „Kümpel-Grundstück“, wie er es selbst nennt, einen Park von rund 5000 Quadratmetern Größe haben. „Immerhin ist Stahnsdorf ein grüner Ort, der auch dort grüne Elemente haben soll.“ Darüber habe er bereits mit der Verwaltung gesprochen und auch positive Reaktionen erhalten. Dieser Teil werde vermutlich der Gemeinde übereignet, der Rest an einen Investor verkauft, der entsprechend der Vorgaben der Gemeinde handeln müsse. Vorstellbar sei ein Mischgebiet mit Büros, Wohnungen und Geschäften.

Einen Vorvertrag für einen Lebensmittelmarkt bestätigt der Gemeindevertreter. Dieser sei jedoch in seinen Augen hinfällig, da ohnehin der Ausschuss und damit die Gemeindevertretung entscheiden würden, was komme. Änne Spannuth vom Medien-Team Edeka dazu: „Wir als Edeka Minden-Hannover haben weiterhin Interesse daran, einen Edeka-Markt in Stahnsdorf zu realisieren und stehen dazu auch im Austausch mit der Gemeinde.“ Zu vertraglichen Angelegenheiten äußere sich der Konzern jedoch generell nicht.

„Alles aus einem Guss“

Letzten Endes müsse sich mit der Frage der Gestaltung ein Ausschuss beschäftigen, sagt Kümpel, im zweiten Schritt folge dann ein städtebaulicher Wettbewerb. Vielleicht 2025 könnte man an die Änderung des Flächennutzungsplans denken, dann käme der Bebauungsplan. „Also alles noch Zukunftsmusik, damit dort etwas aus einem Guss entstehen kann“, so Kümpel. Letzteres sei ihm wichtig – damit in Stahnsdorf nicht der gleiche Fehler wie in Teltow gemacht werde, sondern ein ordentliches Dorfzentrum entstehe.

Von Konstanze Kobel-Höller