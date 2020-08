Stahnsdorf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark hat die Quarantäne für die beiden Häuser des Übergangswohnheimes nicht verlängert. Dies teilen die Kreisverwaltung sowie der Internationale Bund (IB) übereinstimmend mit. Der IB betreibt im Auftrag des Landkreises die Gemeinschaftsunterkunft. Die Quarantänefrist war mit dem Sonntag abgelaufen.

Zurück zum geordneten Alltag

Mit der Aufhebung der Isolation sei eine wesentliche Grundlage für eine Rückkehr in einen geordneten Heimalltag geschaffen worden, sagte der Leiter der Flüchtlingsarbeit des Internationalen Bundes, Thomas Kaminsky, auf MAZ-Nachfrage. Wichtige Voraussetzung dafür war, dass die positiv getesteten Bewohner aus Stahnsdorf umgehend in die Quarantänestation auf einer Etage der Teltower Flüchtlingsunterkunft beziehungsweise aus Kapazitätsgründen in ein weiteres Haus, das der Landkreis für die Isolation einrichten ließ, gebracht wurden.

Anzeige

Aufgabenaufteilung soll noch einmal auf den Prüfstand

Nun müssten die Ereignisse der vergangenen Tage „unter die Lupe“ genommen und Schlussfolgerungen für die Weiterarbeit im Stahnsdorfer Übergangswohnheim gezogen werden, sagte Kaminsky. Dazu sollen in den nächsten Tagen Gespräche mit dem Landkreis geführt werden. Dabei soll auch die bisherige Aufgabenaufteilung zwischen Landkreis und IB noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Thomas Kaminsky ist Leiter der Flüchtlingsarbeit beim Internationalen Bund (IB) Berlin-Brandenburg. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ob das Team der Sozialarbeit gegen eine neue Mannschaft ausgewechselt werden soll, ist noch nicht entschieden. Das sei letztendlich auch eine ganz persönliche Entscheidung der betreffenden Sozialpädagogen selbst, ob diese sich psychisch in der Lage sehen, ihre Arbeit fortzusetzen, so der Leiter der Flüchtlingsarbeit. Es sei wegen bestimmter spezieller Qualifikationen auch kaum möglich, Mitarbeiter des Internationalen Bundes einfach nur zwischen verschiedenen Projekten auszutauschen.

Internationaler Bund will mit Flüchtlingsrat reden

Kaminsky räumt ein, dass die Unruhen im Stahnsdorfer Übergangswohnheim vielleicht nicht entstanden wären, hätten die Tests für die Bewohner nicht verspätet begonnen und wären die positiv getesteten Fälle sofort von den übrigen Familien isoliert worden. Der Internationale Bund werde auch den Kontakt zum Flüchtlingsrat aufnehmen und mit ihm über die Situation im Übergangswohnheim in Stahnsdorf sprechen.

Netzwerk Tolerantes Teltow bietet Hilfe an

Der Leiter der Flüchtlingsarbeit des IB will sich in der nächsten Woche mit Vertretern des Netzwerkes Tolerantes Teltow in Teltow treffen. Das Netzwerk hatte dem IB seine Unterstützung angeboten, weil es nach der gelockerten Umgangsverordnung wieder aktiver werden möchte, heißt es. In dem Gespräch soll erörtert werden, wie eine Kooperation unter Coronabedingungen aussehen könnte, sagte Kaminsky.

Von Heinz Helwig