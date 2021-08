Stahnsdorf

Gut drei Monate nach der Grundsteinlegung ist der Rohbau für die Kita Dahlienweg fertiggestellt. Der Baufortschritt wurde am Donnerstag mit den Bauarbeitern, Planern, Gemeindevertretern und der Verwaltung, aber ohne Öffentlichkeit mit dem Richtfest gefeiert.

153 Kinder sollen in der Krippe und Kita Platz finden. Die Einrichtung der Baustelle begann am 15. März mit den bauvorbereitenden Maßnahmen. Seit Mitte Mai wuchs das Gebäude Stück vor Stück, zuletzt wurde Mitte August die Decke des Obergeschosses betoniert. Die im Juli nahe der Einmündung zur Hortensienstraße vom Energieversorger errichtete Transformatorenstation ist nun auch betriebsbereit und wird in Kürze an das Gebäude angeschlossen.

Ziel des weiteren Vorgehens ist es, die Kita vor Einbruch der Kälteperiode winterfest zu machen, sodass der Innenausbau planmäßig beginnen kann.

Bei der Grundsteinlegung der Kita Dahlienweg war protestiert worden. Quelle: Heinz Helwig

Gegen die Kita hatte es im Vorfeld massiven Widerspruch der Anwohner gegeben, die ein Verkehrschaos befürchten, da nicht ausreichend Stellplätze geplant seien. Die Grundsteinlegung Mitte Mai durch Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) hatte unter lauten Protesten stattgefunden.

Von MAZ Online