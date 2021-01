So schön die Potsdamer Allee in Stahnsdorf nach ihrem Umbau geworden ist, so gefährlich ist sie auch: Autofahrer nehmen die drei neuen Kreisverkehre kaum wahr. Dadurch kam es schon zu bedrohlichen Begegnungen. Der Kreisstraßenbetrieb Potsdam-Mittelmark hält die Hinweisschilder und Markierungen für ausreichend.