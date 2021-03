Stahnsdorf

Nach wie vor nicht an die veränderte Vorranggebung gewöhnt haben sich viele Verkehrsteilnehmer, die von der Stahnsdorfer Ruhlsdorfer Straße Richtung Quermathe fahren. Immer wieder kracht es hier, mitunter auch schwer. Die Gemeinde hatte schon nachgebessert, doch das scheint nicht auszureichen. Nun wurde die Stelle als Unfallhäufungspunkt deklariert, weitere Maßnahmen sollen demnächst folgen.

Vor dem Bau der L77n führte die Ruhlsdorfer Straße von Teltow bis zum Stahnsdorfer Hof, doch nun ist Ende vor der neuen Landesstraße, nur Fußgänger und Radfahrer kommen hier noch durch. Damit hat sich die Bedeutung der Straße verändert, wichtiger als ihre Durchgängigkeit ist die Verbindung zwischen der L77n und der Biomalzspange, die in die Quermathe übergeht. So wurde an der Kreuzung zwischen Quermathe und Ruhlsdorfer Straße nach Fertigstellung der Bauvorhaben die Verkehrsführung geändert: Plötzlich hieß es „Stopp!“, für alle, die aus Richtung Teltow kamen.

Viele Gründe für Unfälle

Doch Gründe gibt es viele, weshalb an dieser Stelle – trotz inzwischen auch auf der Straße aufgemalter Stoppmarkierung – nicht gehalten wird: Der Winkel der sich kreuzenden Straßen sei ungünstig, der Blick nach rechts aus Ruhlsdorf kommend sei eingeschränkt, die zwei Spuren von der neuen Umgehungsstraße seien irritierend und Laster würden das Stoppschild nicht sehen, wenn ein Bus in der Haltestelle steht, wird auf den sozialen Medien argumentiert.

Lesen Sie auch:

Ein schlimmer Unfall ereignete sich im Januar, als ein Pkw und ein Kleintransporter zusammenstießen. Ein 32-Jähriger wurde dabei schwer, ein 34-Jähriger leicht verletzt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig. Im Juli erlitt hier ein Radfahrer mehrere Knochenbrüche, nachdem er von einem Mercedes-Fahrer angefahren worden war, der nach dem Unfall weiterfuhr.

Neuer Unfallhäufungspunkt

Als Folge der Zwischenfälle wurde die Kreuzung von der Verkehrsunfallkommission des Landkreises Potsdam-Mittelmark als neuer Unfallhäufungspunkt registriert. Der Kommission gehören Vertreter der Polizeidirektion West, des Landesstraßenbetriebes, des Kreisstraßenbetriebs, des ADAC und der Unteren Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark an. Innerhalb eines Jahres hätten sich hier sieben Verkehrsunfälle ereignet, deren Ursache Abbiegen oder Kreuzen waren, so die Straßenverkehrsbehörde des Kreises.

Mehr Sicherheit für die Kreuzung

In einem gemeinsamen Ortstermin der Mitglieder der Unfallkommission sei daher festgelegt worden, dass die Markierung zu ändern sei. Auch ein Stopp-Schild auf der linken Fahrbahnseite ist geplant. Eine andere Möglichkeit, die Situation zu entschärfen, wäre ein kompletter Umbau der Straße. Ob dies praktisch realisierbar ist, wurde bisher nicht geprüft, so der Kreis. Zunächst solle mit milderen Mitteln eine Entschärfung des Unfallschwerpunktes erreicht werden.

Stephan Reitzig, Sprecher der Gemeinde Stahnsdorf, geht davon aus, dass die zusätzlichen Maßnahmen noch im März erfolgen werden – zunächst sei dafür aber bessere Witterung nötig. „Wir prüfen außerdem die Einrichtung eines Kreisverkehrs. Aufgrund der besonderen Geometrie der Kreuzung und der Grundstücksverhältnisse käme lediglich ein ovaler Kreisel in Frage, vergleichbar mit jenem am Gedenkturm Großbeeren.“

Von Konstanze Kobel-Höller