Stahnsdorf

Die am Teltowkanal in Stahnsdorf gefällten Bäume sind aus Sicherheitsgründen entfernt worden. Biber hätten die Bäume angefressen. Somit drohten diese, umzukippen, und habe eine Gefahr für Fußgänger bestanden. Dies hat Frauke Zelt, Sprecherin der Staatskanzlei des Landes Brandenburg in Potsdam, auf Nachfrage mitgeteilt.

Hintergrund: Mehrere Anfang April für einige Passanten plötzlich gefällte Bäume haben in der Region rund um den Teltowkanal für Rätselraten gesorgt. Die Stahnsdorferin Susanne Köhler hatte daraufhin nachgeforscht. Doch weder die Verwaltung der Gemeinde noch die Naturschutzbehörde Potsdam-Mittelmark konnten dazu beitragen, den Vorfall aufzuklären. Die MAZ erfuhr in der vergangenen Woche, dass es sich um einem vom Land Brandenburg an den Stahnsdorfer Entsorger Otto Britz und Söhne vergebenen Fällauftrag handelte. Dass die 200 Meter vom Bootshaus des Ruderclubs Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow entfernt stehenden Bäume aufgrund von Schäden durch Biber gefällt wurden, vermuteten ebenso die Vereinsmitglieder, sagte Vereinschef Stefan Blastock.

Vor einem halben Jahr habe es bereits einen Vor-Ort-Termin mit der Naturschutzbehörde gegeben, ist vom brandenburgischen Umweltministerium weiter zu erfahren. Bei dem Termin sei das weitere Vorgehen besprochen worden. Weil sich die Bäume im Wald befanden, habe das Land laut Fällgesetzen weder eine Genehmigung einholen noch die allgemein geltende Fällzeit einhalten müssen.

Fällzeit endet normal im Februar

„Allgemein dürfen Bäume lediglich bis Ende Februar gefällt werden“, hat dazu hingegen auf Nachfrage Landkreissprecher Kai Schwinzert gesagt. Warum es trotz nicht notwendiger Fällerlaubnis einen Vor-Ort-Termin mit der Kreisnaturschutzbehörde gegeben habe, hat Schwinzert am Mittwoch nicht in Erfahrung bringen können.

Von Elke Kögler