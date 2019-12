Stahnsdorf

Wegen eines riechenden Mülleimers gerieten am Montagnachmittag in einem Stahnsdorfer Übergangswohnheim zwei Bewohner zunächst in Streit.

Ein 36-jähriger Afghane schlug dabei eine Flasche gegen den Kopf eines 41-jährigen Russen, der dadurch eine Kopfverletzung erlitt. Er wurde durch Rettungskräfte zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf.

Von MAZonline