Stahnsdorf

Wegen versuchten Einbruchsdiebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 24-jährigen Verdächtigen. Die Eigentümerin eines Bekleidungsgeschäfts in der Potsdamer Allee in Stahnsdorf hörte in der Nacht zu Sonntag gegen 1.30 Uhr plötzlich den Alarm aus ihrem Geschäft im Erdgeschoss. Sie sah noch, wie ein Mann fortlief.

Polizeihündin findet Verdächtigen in Stahnsdorf

Doch er kam nicht weit. Denn Polizeihündin Quila war ihm auf den Fersen. Die Malinois-Hündin schnüffelte die Spur bis zum Tatverdächtigen. Er wurde in Gewahrsam genommen und erst am Morgen um 9 Uhr auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen.

Die Polizei konnte Einbruchspuren an der Ladentür finden. Ermittlungen gegen den Mann laufen.

Von MAZonline