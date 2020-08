Stahnsdorf

Es grünt und blüht prächtig in der John-Graudenz-Straße 62. Der Seniorenwohnsitz, in den vor 22 Jahren die ersten Mieter einzogen, gehört der Wohnungsgesellschaft Stahnsdorf (Woges). Für Blumenbeete und Pflanzkübel hat die Mietergemeinschaft auf eigene Kosten gesorgt, ebenso für Nistkästen und die Vogeltränke. „Es kommen Hunderte von Schmetterlingen”, sagt Mieter Klaus Brandt. Es gebe jede Menge Bienen, und der Phlox ziehe vor allem Hummeln an. Auch den Innenhof haben die Mieter in Eigenregie bepflanzt. Die Woges lässt dort den Boden in einem der Laubengänge erneuern. Im nächsten Jahr soll ein weiterer Gang folgen.

Garten ist zum Bindeglied geworden

Der gemeinsame, nach ökologischen Gesichtspunkten gestaltete Garten sei zum Bindeglied zwischen den Mietern geworden, zum Treffpunkt, freut sich Brandt. Jedenfalls im Sommer. Für die kalte Jahreszeit fehle solch ein Begegnungsort. Das Seniorenzentrum in der Lindenstraße sei zu weit und der Busverkehr in der John-Graudenz-Straße eingestellt worden, obwohl gerade Senioren auf Busse angewiesen seien.

Noch vor drei Jahren erstreckte sich hinter dem Haus nur Wald. Das Gras gedeiht spärlich. „Mehr wächst hier nicht”, sagt Klaus Brandt. Vielleicht aber doch. Die Mieter wollen es mit der Aussaat von Wildblumen probieren.

Gemeinschaftsfläche auf der Favoritenliste

Gemeindevertreter Thomas Michel (Grüne) sieht die Gemeinschaftsfläche der Senioren schon auf der Favoritenliste des Wettbewerbs um den insektenfreundlichsten Garten Stahnsdorfs. Dessen Auslobung ist Teil eines Beschlusses, den die Gemeindevertretung im Juni gefasst hat. Darin wird die Verwaltung beauftragt, über das gesetzlich Erforderliche hinaus Maßnahmen zum besseren Artenschutz zu unterstützen. Insbesondere sollen geeignete Standorte für dauerhafte Nist- und Lebensstätten von Vögeln und Fledermäusen geschaffen werden.

Für den Nestbau ihrer gefiederten Freunde haben die Mieter in der John-Graudenz-Straße 62 ein Vogelhäuschen gebaut und angebracht. Quelle: Stephan Laude

Klaus Brandt und seine Nachbarn hatten Freude am Ergebnis der Umgestaltung und glaubten, etwas für die Dauer getan zu haben – nun wurde dieser Glaube allerdings erschüttert. Mieter berichten von einer Mitarbeiterin der als Fremdverwalterin auch in Stahnsdorf tätigen Wohnungsbaugesellschaft Teltow (WGT), die im Garten fotografiert und verkündet habe: „Das hat hier alles zu verschwinden!“ Die Mieter hätten sich maximal auf ihren Terrassen zu bewegen.

Es sieht nach Versöhnung aus

Solche Sätze gehen im Hause schnell rum. Klaus Brandt schrieb umgehend an diverse Adressaten einen geharnischten Brief. Woges-Geschäftsführer Hans-Uwe Krämer antwortete ebenso schnell. Die WGT-Mitarbeiterin habe nicht die Beseitigung von Gemeinschaftsflächen angedroht. Die Woges wird also nicht das Werk der betagten Gartenfreunde zerstören. Klaus Brandt zeigte sich mit dem Brief in der Hand zufrieden. Es sieht nach Versöhnung aus.

Ein Futterhaus für den gehobenen Vogel: Ein Mieter hat sich viel Mühe gemacht und dieses kleine Kunstwerk geschnitzt. Quelle: Stephan Laude

Für den Außenstehenden entsteht der Eindruck: Irgendwie muss die Kommunikation zwischen der WGT-Mitarbeiterin und den Mietern nicht optimal gelaufen sein. Das schließt auch der 67-jährige Brandt nicht aus. Man müsse aber berücksichtigen: Bei 85-Jährigen mache sich leicht Angst breit. Zur Beruhigung aller hat er das Schreiben des Woges-Chefs im Haus ausgehängt.

Mit der Versicherung, dass die Gemeinschaftsfläche nicht angetastet wird, dürfte auch der Teilnahme am Wettbewerb um den insektenfreundlichsten Garten von Stahnsdorf nichts im Wege stehen. Er muss nur noch offiziell ausgeschrieben werden.

