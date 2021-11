Stahnsdorf

Die neue Gemeindewehrführung Stahnsdorfs wird wohl die gleiche wie die alte und wie auch die kommissarische sein.

Nach dem Wirbel um den unfreiwilligen Abgang Steffi Pietzners war ihre Position als Chefin der Stahnsdorfer Feuerwehr neu ausgeschrieben worden. Zuvor hatte sich herausgestellt, dass ihr Vertrag nur eine zweijährige Probezeit beinhaltet hatte, aber keine weitere Dienstzeit.

In der Gemeindevertretersitzung am Dienstag soll nun über ihre Nachfolge und ihren Stellvertreter entschieden werden. Es habe jeweils eine Bewerbung gegeben, so Gemeindesprecher Stephan Reitzig. Als Gemeindewehrführerin steht dabei nur Pietzner zur Auswahl.

Von Konstanze Kobel-Höller