Stahnsdorf

Die knapp 20 Anwohner im Drosselweg in Stahnsdorf erhalten in den nächsten Monaten eine neue feste Straße. Doch so recht freuen sie sich nicht darüber, obwohl sie die Erneuerung schon seit Jahren fordern. Denn die Erschließung der unbefestigten Anliegerstraße wird etwa 80 000 Euro mehr kosten, als ursprünglich von der Gemeinde berechnet.

Anwohner müssen 90 Prozent der Kosten übernehmen

In der ersten Information hatte die Verwaltung den Anliegern Gesamtkosten in Höhe von annähernd 270 000 Euro genannt. Jetzt werden wegen der gestiegenen Baupreise voraussichtlich knapp 350 000 Euro auf der Schlussrechnung der Baufirma stehen. Anders als beim Straßenausbau, an dessen Kosten sich Anwohner inzwischen nicht mehr beteiligen, müssen die Grundstückseigentümer im Drosselweg nach dem Kommunalabgabengesetz 90 Prozent der Erschließungskosten übernehmen. Die restlichen zehn Prozent trägt die Gemeinde.

Gemeinde ignoriert Anliegervotum

„Die Gemeinde lässt die Straße ausbauen, obwohl sich die Mehrheit der Anlieger gegen die Erneuerung zu diesem Preis ausgesprochen hat. Erst hat uns die Verwaltung vorab noch einmal nach unserer Meinung zu den höheren Kosten befragt und nun ignoriert sie dieses Votum“, ärgert sich Anwohner Axel Kaczenski. Dabei sei davon auszugehen, dass die Preise für den Straßenausbau in naher Zukunft wieder sinken werden, argumentiert der Markthändler. Andere Bundesländer würden bereits Auftragsrückgänge bis zu 25 Prozent registrieren, weil die Kommunen infolge der Corona-Krise konsequent sparen müssen. Das werde wieder zu niedrigeren Baupreisen führen, so Kaczenski.

Gemeinderat will Baubeschluss nicht aufheben

Die Gemeindeverwaltung hatte nach der Anwohnerbefragung den Gemeindevertretern empfohlen, den Beschluss zur Erschließung des Drosselweges aufgrund des unbefriedigenden Ergebnisses der Ausschreibung vorerst wieder aufzuheben, sagt Gemeindesprecher Stephan Reitzig auf MAZ-Nachfrage. Dies sei in der Aprilsitzung des Gemeinderates jedoch mehrheitlich abgelehnt worden. Mit rund 350.000 Euro soll der nun beauftragte Baubetrieb noch weit unter dem Angebot des zweitplatzierten Bewerbers gelegen haben.

Mehrere Ausbauvarianten waren im Spiel Nach längerer Diskussion war die Prioritätenliste für den Straßenbau erst Mitte 2017 beschlossen worden. Erste Planungen für die Erschließung des Drosselweges waren Anfang 2018 in Auftrag gegeben worden. Die Anwohner wurden in der Zeit vom Herbst 2018 bis Mitte 2019 an den Planungen zum Ausbau des Drosselweges beteiligt. Dabei waren den Anliegern mehrere Ausbauvarianten vorgestellt worden. Der Straßenbau soll im vierten Quartal abgeschlossen sein.

„Wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht“, verteidigt der Vorsteher des Gemeinderates, Michael Grunwaldt (Bürger für Bürger), die Ausführung des Straßenbaus. Die Mehrheit der Gemeindevertreter sei überzeugt gewesen, dass eine Neuausschreibung oder ein Aufschub der Erneuerung zumindest zu einem gleichem oder nach einer Betrachtung der Baupreisentwicklung in den vergangenen Jahren einem noch teureren Ergebnis führen würde. Viel entscheidender sei allerdings die Dringlichkeit der Baumaßnahme im Drosselweg, für dessen Verkehrssicherheit die Gemeinde verantwortlich sei. Dazu gehörten beispielsweise die Vorsorge vor Schäden an Fahrzeugen und für Fußgänger aufgrund des schlechten Straßenzustandes und die Beseitigung der Lärm- und Staubbelastung für die Anwohner.

Gemeinde ließ anderes Straßenprojekt fallen

Diese hatten sich selbst 2015 an den damaligen Vorsitzenden des Bauausschusses, Thomas Michel (Grüne), gewandt und die Aufnahme des Drosselweges in die Prioritätenliste der Gemeinde für den Straßenausbau gefordert. In ihrem Schreiben hatten die Anlieger geschildert, dass „Bodenunebenheiten, Schlaglöcher und Fahrbahnabsenkungen mit vielen, nahezu permanenten Wasserlachen ein Befahren und Begehen der Straße erheblich beeinträchtigen.“ Darauf hin habe sich die Gemeindevertretung dazu durchgerungen, ein anderes Straßenbauprojekt zugunsten des Drosselweges aufzugeben und die finanziellen Mittel für dessen Ausbau einzusetzen, erinnert Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) in seinem Facebook-Post an Axel Kaczenski.

Stahnsdorf habe das Land Brandenburg aufgefordert, das Erschließungsbeitragsrecht dahingehend zu ändern, dass für Straßen, die vor dem 3. Oktober 1990 als hergestellt galten oder für den Verkehr genutzt wurden, keine Erschließungsbeiträge mehr erhoben werden.

Von Heinz Helwig