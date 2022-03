Der Stahnsdorfer Bauausschuss fordert mehr Verhandlungen über zwei umstrittene Bauvorhaben. In beiden Fällen liegen Investor und Gemeindeverwaltung überkreuz mit ihren Vorstellungen. Dialog soll die Atmosphäre verbessern.

Umstrittene Fläche in Stahnsdorf: Der Acker an der Sputendorfer Straße. Rechts das Bauvorhaben an der Potsdamer Allee. Quelle: Stephan Laude, Karpowitz