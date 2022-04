Stahnsdorf

Abgeholzte Bäume am Ufer des Teltowkanals in Stahnsdorf sorgen in diesen Tagen für Wirbel. Weder die Verwaltung noch Mitarbeiter der Kreis-Naturschutzbehörde Potsdam-Mittelmark konnten dazu beitragen, die genauen Gründe für das offenbar plötzliche Verschwinden der Bäume darzulegen. Dies hat Susanne Köhler aus Stahnsdorf der MAZ berichtet.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich gehe immer mit meinem Hund am Teltowkanal spazieren“, berichtet Köhler. Als sie am 8. April in Richtung des Bootshauses des Ruderclubs Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow auf der Stahnsdorfer Seite des Kanals lief, war der Uferweg jedoch mit einem Flatterband und einem Schild abgesperrt. Nachdem der Weg am 9. April wieder frei war, habe die Stahnsdorferin nahe des Ruderclubgebäudes die Baumstümpfe, einen der abgesägten Baumstämme sowie Kleinholz entdeckt. „Weil die Baumstümpfe keine glatten Schnittstellen hatten, ist mir das Ganze komisch vorgekommen“, sagt Susanne Köhler. Daraufhin habe sie sich zuerst an die Gemeinde Stahnsdorf und anschließend an die Naturschutzbehörde Potsdam-Mittelmark gewandt.

„Die Gemeinde Stahnsdorf hat nach meinen bisherigen Recherchen keine Aufträge zur Fällung erteilt, die untere Naturschutzbehörde zu erreichen, ist mir bislang bisher leider nicht gelungen“, berichtet die Stahnsdorferin von den Ergebnissen ihrer Recherchen. Biber hätten ebenso ein anderes Bissmuster hinterlassen und die Trasse für einen geplanten Radweg liege zu weit entfernt von der Fundstelle. Schließlich habe sich Susanne Köhler daran erinnert, dass auf dem Schild vor dem abgesperrten Bereich der Firmenname Otto Britz zu lesen war. „Bevor ich mich dort melde, wollte ich zuerst bei offiziellen Stellen nachfragen“, sagt Köhler.

Auftrag vom Land Brandenburg

„Wir hatten einen Auftrag vom Land Brandenburg und können dies auch nachweisen“, war bei Otto Britz und Söhne, einem Stahnsdorfer Entsorgungsunternehmen, zu erfahren. Auf dem Absperrschild seien deshalb klar und deutlich der Firmenname und die Telefonnummer geschrieben worden. Die Verantwortlichen des Landes Brandenburg waren am Freitag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Von Elke Kögler