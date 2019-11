Valery, Vanity und Vicky – Kinofilm mit Synchronstimmen aus Güterfelde

Güterfelde

Wer sich den französischen Film „Mein Leben mit Amanda“ derzeit im Kino anschaut, hört drei Stimmen aus Stahnsdorf. Denn mit der Kraft von Drillingen haben Valery, Vanity und Vicky Jakobi aus Güterfelde im Frühjahr das Casting für die Synchronisierung des Films gewonnen. Jetzt läuft der Film in den Kinos, in dem Valery Jakobi die deutsche Stimme von Amanda spricht und ihre zwei Schwestern mehrere kleinere Rollen synchronisierten.

Schon gebucht für den Kika

Die zehnjährigen Mädchen standen im Babelsberger Studio zum ersten Mal vor den Mikrofonen und überzeugten mit ihrer gelassenen Sicherheit und dem richtigen Ton. „Es hat uns total viel Spaß gemacht“, erzählen die drei Mädchen, und freuen sich gerade, gemeinsam für neue Projekte an einem Mikrofon zu sprechen und zu singen. Dabei handelt es sich um Zeichentrick-Serien für den Kinderkanal (Kika).

Aufmerksam wurde das Babelsberger Filmstudio auf die drei Nachwuchstalente aus Stahnsdorf durch die Kleinmachnower Musical-Manufaktur in den Neuen Kammerspielen. Hier tanzen, singen und sprechen die drei und schlüpfen mit Begeisterung in unterschiedliche Rollen – und das seit zwei Jahren wöchentlich unter der Leitung der Musical-Profis Judith und Zoltan Tombor.

Valery ist die deutsche Stimme von Amanda. Quelle: Privat

„Viele Produktionsfirmen reichen ihre Bewerbungsunterlagen für Rollen in Musicals oder Filmen bei uns ein. Wenn die Projekte zu unseren Schülern passen, raten wir den Eltern zu“, berichtet Zoltan Tombor, der sich riesig freut, dass die Familie und das Filmstudio so gut miteinander klarkommen.

Die Geduld der Eltern Vanessa und Thorsten Jakobi hat sich am Ende auch gelohnt. „Eine Anfrage für das Musical Evita haben wir zuvor verstreichen lassen, weil das Stück zu traurig war“, erklärte die ganz und gar nicht gestresst wirkende Mutter der Drillinge. Sie unterstützt ihre Töchter bei ihren Studio- und Bühnenauftritten, so lange es ihnen Spaß macht. Ihr Vater ist als Beamter in der Berliner Verwaltung tätig.

Gleich drei Kinderstimmen auf einmal

„Das Studio in Babelsberg fand es toll, gleich drei Kinderstimmen auf einmal zu bekommen“, berichtet Vanessa Jakobi, die absolut stolze Mutter der begabten Drillinge. Aber die Eltern sind sich auch einig, dass die Schule Vorrang hat. Dass die Fünftklässlerinnen der Heinrich-Zille-Grundschule wegen ihrer Studio-Termine keinen Unterricht verpassen, war Voraussetzung für ihre Zustimmung zu den Filmengagements der Töchter. „Die haben jetzt alle drei Blut geleckt und wollen Synchronsprecherinnen werden“, berichten die Eltern lachend.

175 Aufnahmen in drei Tagen

„Am meisten Spaß gemacht hat mir das Einspielen von Szenen, in denen ich lachen, weinen oder wütend sein musste“, erzählt Valery. Tatsächlich brauchte die Stahnsdorfer Schülerin nur drei Tage, um 175 sogenannte Takes aufzunehmen. Dabei dürfen Kinder täglich nicht länger als zwei Stunden im Studio arbeiten, woran sich die Kinderfilm-Regisseurin selbstverständlich hielt. Valery übte mit ihrer Mutter auch Zuhause, abrupt zu weinen.

Natürliche Stimme mit Gefühl

Ihre Mutter habe ihr eine traurige Geschichte erzählt, die habe sie im Kopf dann im passenden Moment parat gehabt. „Ganz oft saß gleich der erste Versuch, den Text ins Mikrofon zu sprechen“, erzählt Valery. Auch dank des freundlich-familiären Umgangs mit Kindern in der Regie gelang Valery das Schwierigste: mit natürlicher Stimme auch Gefühle auszudrücken.

Aufgeregt war die zehnjährige Tierliebhaberin aus Güterfelde erst, als sie den Film im Potsdamer Thalia-Kino zum ersten Mal sah. „Das hat richtig gekribbelt in mir“, lacht Valery. Die Geschichte, in der die siebenjährige Amanda (Isaure Multrier) im Mittelpunkt steht, das seine Mutter durch ein Attentat verliert und seinem noch ganz jungen Onkel David (Vincent Lacoste) dafür immer mehr ans Herz wächst, war auch für die junge französische Hauptdarstellerin die erste Rolle in einem Film.

Ein Bauernhofurlaub von der ersten Gage

Natürlich würde Valery auch gern die Schauspielerin kennenlernen, der sie in der deutschen Fassung eine neue Stimme gegeben hat. Ihr größter Wunsch ist aber, von der ersten Gage mit der Familie auf den bayrischen Bauernhof zu fahren, auf dem die Mädchen in diesem Sommer Freundschaft mit einem Pferd geschlossen haben.

Wenn das Drillings-Trio in diesen Tagen ein Herbstlied singt, dann klinge das magisch, ist ihre Mutter überzeugt. Valery, Vanity und Vicky hören hingegen genau, welche Stimme gerade Fehler macht. Echte Profis eben.

Von Gesine Michalsky