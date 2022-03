Stahnsdorf

Der Verein Naturkinder Kienwerder hat für seine Waldkita im gleichnamigen Stahnsdorfer Ortsteil einen Weg der Finanzierung gefunden. Nachdem die finanzierende Bank Sicherheiten verlangt hatte, bat der Verein erst die Gemeinde um Hilfe, nun aber sprangen die Eltern ein, die das besondere Projekt unterstützen.

Kinder den ganzen Tag im Freien

Das Besondere: Im Waldkindergarten findet die Betreuung den gesamten Tag über im Freien statt, sommers wie winters. Lediglich bei extremen Wetterlagen wie Sturm oder Gewitter braucht es Räume zur Betreuung – die aber zum Konzept passen müssen. Dafür wird der Trägerverein zwei Bauwagen aus Holz anschaffen, die Spiel- und Ruheräume, sanitäre Einrichtungen und eine kleine Küche beinhalten.

Eigentlich sollte bereits im vergangenen Jahr gestartet werden. Doch die starke Preissteigerung von Baumaterial haben zur Erhöhung der mit rund 1,5 Millionen Euro veranschlagten Kosten geführt. Da die Bank für einen Investitionskredit eine Bürgschaft über 500.000 Euro verlangte, bat der Träger die Gemeinde, als Bürge einzuspringen. Doch die lehnte ab: Die Übernahme einer Ausfallbürgschaft zugunsten privater Unternehmen, wozu auch Vereine zählen, gehöre „grundsätzlich nicht zum Aufgabenkreis der Gemeinde“, hieß es in der Begründung.

Auf diesem Grundstück im Stahnsdorfer Ortsteil Kienwerder soll der neue Waldkindergarten entstehen. Quelle: Madlen Pilz

Der Träger habe die Naturbauwagen bereits als Sicherheit für einen Teil des Darlehens der Bank übereignet und besitze keine „weiteren verpfändbaren Sicherheiten“. Sprich: Die Gemeinde hält den Verein nicht für so solvent genug und das Risiko für eine Zahlungsunfähigkeit für zu hoch. Im Pleite-Fall müsste die Gemeinde für die halbe Million aufkommen. Die Gemeindevertreter lehnten eine Bürgschaft ab.

Eltern geben Kredite für Waldkita in Stahnsdorf

Der Träger findet nun andere Möglichkeiten, die Finanzierungslücke zu schließen. „Zum einen konnten wir bei der Bank nachverhandeln und einen höheren Baukredit beantragen“, erklärt Judith Schadow, Vorsitzende des Trägervereins und Leiterin der Waldkita, „und mehrere unserer Eltern haben uns private Kredite für insgesamt 165.000 Euro gegeben.“

Auch konnten die Kosten im Garten- und Landschaftsbau reduziert werden, da das damit beauftragte Unternehmen aus Kienwerder einen Teil der zu erbringenden Leistungen sponsern wird. Um die gesetzlichen Vorgaben mit dem Naturkonzept zu verbinden, verlangte der Landkreis eine Anpassung der Planung. Das führte einerseits zwar ebenfalls zu höheren Kosten. Allerdings darf der Träger durch die ausreichend gedämmten und entsprechenden großen Räume der Bauwagen nun eine achtstündige Betreuung anbieten und Kinder bereits ab einem Alter von 2,5 Jahren aufnehmen. Normalerweise werden Kinder in Waldkitas ab drei Jahren und für maximal sechs Stunden täglich betreut.

Derzeit werden auf dem Gelände der künftigen Waldkita bis zu zehn Kinder in der Tagespflege betreut. Quelle: Madlen Pilz

Seit Anfang 2021 werden auf dem Kita-Gelände in einer Tagespflege zehn Kinder betreut. Ab August dieses Jahres, wenn die Bauwagen da sind, gibt es Platz für weitere 26 Kinder, die dann von sechs Erziehern betreut werden. „Wir haben viele hochqualifizierte Bewerbungen bekommen“, sagt Schadow erfreut. Dadurch konnten alle Stellen mit erfahrenen und gut ausgebildeten Pädagogen besetzt werden. Ein Platz für ein Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr (FSJ/FÖJ) ist aber noch frei.

Ab 2023 möchte die Gemeinde selbst auf dem direkten Nachbargrundstück zwei Holzhäuser errichten, um für weitere zwei Millionen Euro zusätzliche 28 Kitaplätze zu schaffen. Kitaträger sollen ebenfalls die Naturfreunde Kienwerder werden. „Der Bau wird in enger Absprache und passend zu unserem naturnahen Betreuungskonzept erfolgen“, erklärt Schadow. Dieses beinhaltet neben einem eigenen Pflanzenbau auch die Haltung von Hühnern und Kaninchen. Und einen Kindergarten-Hund wird es geben, so die Kitaleiterin, die auch in hundgestützter Pädagogik ausgebildet ist. Auf einem separaten Teil des Geländes können „Besuchstiere“, etwa Lamas, Esel oder Pferde, empfangen werden.

Bei Eltern kommt das Konzept gut an. „In einer naturverbundenen Kita werden die Sinne des Kindes ganz anders angesprochen“, sagt Marlene Scheffel aus Philippsthal, deren dreijähriger Sohn die Tagespflege besucht, „außerdem finde ich gut, dass wir Familien uns bei der Gestaltung der Kita, der Errichtung von naturnahen Spielgeräten und Herrichtung des Grundstücks tatkräftig mit einbringen dürfen.“ Auch Matthias Türk schätzt die familiäre Atmosphäre. Andere Konzepte sind dem Vater aus Kleinmachnow zu starr: „Ich mag die Freiräume, die den Kindern hier in der Natur eröffnet werden, und dass sie die ganze Zeit draußen sind.“

Von Madlen Pilz