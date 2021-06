Stahnsdorf

Einen Bewegungspark, der auf den fünf Säulen „Aktivität und Bewegung“, „Erholung und Entspannung“, „Integration und Socializing“, „Kinder“ und „Natur“ aufbaut, stellte die Initiative „SputendorferGrün“ am Dienstagabend im Stahnsdorfer Bauausschuss vor. Beplant wurde dabei eine Fläche an der Sputendorfer Straße – allein, der Eigentümer hat andere Pläne mit dem Areal, das derzeit als Acker verpachtet wird.

Blühwiesen, Rückzugs- und Brutmöglichkeiten für Vögel und andere Tiere, einen 1000-Schritte-Parcours, einen Walking-Pfad auf naturbelassenen Wegen, Boccia oder Boule, eine Silent Area für Entspannung und Meditation, eine Wiese für Tai Chi und Yoga, das erste Outdoor-Schach in der Gemeinde, ein Hundeauslauf – in das Konzept des Projektes „Fit4Green“ sind zahlreiche Ideen eingeflossen.

Für die Finanzierung gibt es schon einen Plan

Der Stahnsdorfer Sven Riedel ist der Initiator, gemeinsam mit anderen Bürgern und Bürgerinnen hat er sich Gedanken über die Entwicklung der Fläche gemacht. Selbst für die Finanzierung hat der Verein bereits einen Plan und auch schon „einen dicken Fisch an der Angel“ – auch wenn das All-in-One-Konzept, wie Riedel es nennt, auch noch verändert werden könne, da es ja nur ein erster Vorschlag sei.

Rund 500 der 800 Teilnehmer der erst kürzlich abgehaltenen Umfrage zum Stahnsdorfer Insek (Integrativen Stadtentwicklungskonzept) hätten für die Errichtung einer Parkanlage abgestimmt, sagt er, nur sieben für ein Bauvorhaben. Tatsächlich sind es in der Auswertung 61,5 Prozent, denen die „Herstellung von Parkanlagen südlich des Sonnenblumenwegs“ wichtig oder sehr wichtig sind. 510 der 885 Teilnehmer seien dies, so Stahnsdorfs Sprecher Stephan Reitzig.

Insek-Umfrage: Stahnsdorfer wollen Grün

Bei den individuellen Hinweisen wünschen sich mehr als 80 Personen generell den Erhalt und Ausbau von Frei- und Grünraum, was das Anliegen damit deutlich auf den ersten Platz hebt, sowie etwas über 30 konkret Parkanlagen, nur sieben empfehlen, mehr Bauland auszuweisen, etwa an diesem Standort.

Eine Bürgerinitiative möchte die Bebauung der Grünfläche auf der Stahnsdorfer Sputendorfer Straße verhindern und hat stattdessen einen Park auf der Privatfläche geplant. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Doch einen Haken hat die Sache: Das fünf Hektar große Grundstück ist in Privatbesitz und die Eigentümer haben andere Pläne. Auch wenn es im Außenbereich liegt und im Flächennutzungsplan als Grünfläche und Parkanlage angegeben ist, hoffen sie, es nach entsprechenden Verfahren mit Wohnhäusern bebauen können.

Bereits 2018 haben sie das erste Mal Gemeindevertretern ihre Ideen präsentiert, später dann ein überarbeitetes Konzept. Schließlich hieß es, das Thema werde im Insek behandelt. Schon damals wandte sich Sven Riedel mit einer Petition gegen das Vorhaben, die Fronten zwischen der Bürgerinitiative und den Eigentümern verhärteten sich seitdem laufend.

Früherer Eigentümer hat sich zu Wort gemeldet

Selbst Burkhardt Petzoldt, früherer Miteigentümer der Fläche, hat sich in der Zwischenzeit mit einem offenen Brief, der in der Wohngegend in den Briefkästen verteilt wurde, zu Wort gemeldet, um unter anderem der Behauptung zu widersprechen, die Fläche wäre als Ausgleichsfläche für die angrenzende Bebauung vorgesehen gewesen.

Nun sprach Stadtplaner Steffen Pfrogner vor dem Ausschuss für das Bauvorhaben. Er betonte, das Areal, das auch als „Die Lerchen“ bekannt ist, sei nicht als Frischluftschneise festgelegt, als Parkanlage wäre es nur räumlich eingeordnet. Das Grundstück eigne sich aber zur Stärkung der Dorfmitte, habe kurze Wege, die Rad- und Fußwegebeziehungen würden befördert. Von Mietwohnungen bis zum Mehrgenerationenwohnen sei hier alles möglich.

Stadtplaner warnt Gemeinde vor Enteignungsabsichten

Das Projekt selbst stellte er nicht weiter vor, stattdessen sprach er Entschädigungsansprüche in Zusammenhang mit der Idee der Parkanlage an. „Gegen den erklärten Willen eines Eigentümers ist eine derartige Planungsabsicht nur unter höchsten Anforderungen umsetzbar. Die Folge wäre eine Enteignung.“, so Pfrogner. Dazu wäre aber eine umfassend begründete städtebauliche Rechtfertigung notwendig. Daran werde es der Gemeinde aber fehlen.

Sven Riedel erklärt auf die Frage, wie er die Umsetzung des Konzeptes auf einem nicht-öffentlichen Privatgrundstück erreichen möchte, sein Ziel sei nur gewesen, das Konzept des Projektes „Fit4Green“ vorzustellen. Immerhin sei er von den Grünen dazu eingeladen worden. Das müsse in einer Demokratie möglich sein. Es stehe dem Eigentümer schließlich frei, für die Umsetzung nicht zur Verfügung zu stehen. Doch wenn jemand bewusst eine Parkanlage kaufe, müsse er auch damit umgehen können.

Von Konstanze Kobel-Höller