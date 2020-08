Stahnsdorf

Die AfD-Gemeindevertreterin Marion Boas wirft dem Stahnsdorfer Bauausschuss vor, in der jüngsten Sitzung am Dienstagabend „die Demokratie ausgehebelt“ zu haben. Der Ausschuss habe ihr nicht die Möglichkeit gegeben, zu einem Antrag ihrer Fraktion Stellung zu nehmen, der auf der Tagesordnung stand, kritisiert die Fraktionsvorsitzende. Dabei ging es um eine jährliche Aufstellung des Baumbestandes in der Gemeinde.

Zuhörer sitzen auf dem Flur

Außerdem hätten Stahnsdorfer Bürger, die den Sitzungsverlauf mitverfolgen wollten, trotz Anmeldung nicht im Sitzungssaal Platz nehmen dürfen. Sie seien auf Stühle auf dem angrenzenden Flur verwiesen worden, von dem sie die Sitzung nicht verfolgen konnten. In einem Brief an Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) fordert sie diesen auf, die rechtlichen Grundlagen für beide Vorgänge zu benennen.

AfD kein Mitglied im Bauausschuss

Laut brandenburgischer Kommunalverfassung (Paragraph 30, Absatz 3) hat jeder Gemeindevertreter das Recht, in den Ausschüssen, in denen er Mitglied ist, das Wort zu ergreifen, Vorschläge einzubringen, Fragen und Anträge zu stellen und sie zu begründen, sagt Stahnsdorfs Gemeindesprecher Stephan Reitzig auf MAZ-Nachfrage. Im Bauausschuss ist keines der beiden AfD-Mitglieder der Stahnsdorfer Gemeindevertretung vertreten.

Gremium lehnt Rederecht geschlossen ab

In diesem Fall hätte nach der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung ein Ausschussmitglied ein Rederecht für Boas beantragen und abstimmen lassen können. Als Ausschussvorsitzende Ruth Barthels ( SPD) dies zur Diskussion stellte, lehnte das Gremium geschlossen ab.

Wegen der Corona-Vorschriften habe der Sitzungssaal nur eine begrenzte Aufnahmekapazität, so Reitzig weiter. Da diese vordergründig Ausschussmitgliedern, sachkundigen Einwohnern und geladenen Gästen entsprechend der Tagesordnung vorbehalten sei, hätten die Zuhörer auf dem Korridor Platz nehmen müssen. Die Tontechnik des Sitzungssaales habe aber die Vorträge und Diskussionen laut und deutlich auf den Flur übertragen, so der Pressesprecher.

Große Säle fehlen

Problematisch sei derzeit die öffentliche Durchführung der Sitzungen unter Coronabedingungen, räumt Reitzig ein. Die einzige angemessene Möglichkeit, möglichst viele Zuhörer entsprechend den Hygiene-Vorschriften an Sitzungen teilnehmen zu lassen, bestehe in der Sporthalle der Grundschule. Für das Verlegen des Fußboden-Schutzbelages sowie die Einrichtung der Tontechnik müsse die Halle allerdings jedes Mal für drei Tage dem Sportbetrieb entzogen werden. Andere größere Sitzungsräume außer dem eigenen Saal im Rathaus und der Schul-Aula stünden in Stahnsdorf nicht zur Verfügung.

