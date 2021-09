Stahnsdorf beschließt Wohnbau und Spielplatz auf verwildertem Naturstandort

Stahnsdorf

Auf zwei benachbarten, insgesamt 2000 Quadratmeter großen Grundstücken im Süden Stahnsdorf sollen zwischen Heide- und Fasanenstraße neben einem Spielplatz auch Wohnhäuser entstehen. Das beschloss die Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung. Doch dieses Vorhaben stößt auf Widerstand bei Anwohnern. Hier sei „in den letzten Jahren viel Spontanvegetation entstanden, die nun ein Rückzugsort für eine Menge geschützter Tiere ist“, erklärt Cornelia Oschmann.

Zwei insgesamt 2.000 Quadratmeter große Nachbargrundstücke sind stark verwildert und ein Rückzugsort für seltene Tiere und Pflanzen geworden. Quelle: Madlen Pilz

Die Diplomingenieurin für Gartenbau lebt seit mehr als zwei Jahrzehnten in Stahnsdorf. Auf ihren vielen Spaziergängen rund um das Areal habe sie mehrere Wildbienenarten entdeckt, die in den Stängeln der wilden Brombeerbüsche nisten. Auch Eidechsen und Nachtigallen konnte sie dort schon sehen. Ein nun von ihr bei der renommierten „Lenné-Akademie für Gartenbau und Gartenkultur“ in Auftrag gegebenes Gutachten bestätigt dies. Im Schreiben, das der MAZ vorliegt, ist von Nistplätzen der seltenen und gefährdeten Großen Blauschwarzen Holzbiene, von Masken-, Garten-Blattschneider- und Mauerbienen die Rede. Das Totholz diene als Nistplatz und einige besondere Pflanzen als wichtige Nahrungsquelle für die Wildbienen. Dies mache das Gebiet zu „unersetzlichen Lebensräumen“ einiger dort vorkommender Insektenarten.

Anwohnerin Dr. Cornelia Oschmann vor dem verwilderten Grundstück, das Rückzugsort für bedrohte Tierarten ist und trotzdem durch die Gemeinde bebaut werden soll Quelle: Madlen Pilz

Die Gemeindevertretung habe den Beschluss „in einem bemerkenswert kurzen Verfahren“ gefasst und „ohne Bürgerbeteiligung“, kritisiert Oschmann das Vorgehen, durch das Anwohner vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Doch diese Behauptung sei „unzutreffend“, erklärt die Gemeinde auf MAZ-Nachfrage. „Bürgerbeteiligung fand und findet auch in dieser Angelegenheit in mehreren Fachausschüssen, im Hauptausschuss, in der Gemeindevertretung und vor allem im nachfolgenden Bebauungsplan-Verfahren statt“, so Gemeindesprecher Stephan Reitzig.

Zudem sei die zu beplanende Fläche bereits seit 2012 im gültigen Flächennutzungsplan als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ ausgewiesen worden. Er erklärt, dass eine Drucksache immer dann ohne Aussprache behandelt werden würde, wenn diese in den Fachausschüssen einstimmig votiert und von allen Fraktionen befürwortet wurde. Dies war hier der Fall.

Für den Bau des Spielplatzes soll die Gemeinde ein 700 Quadratmetergroßes Teilgrundstück kaufen, dessen Wert im Beschluss nach den aktuellen Bodenwerten für Grünflächen mit 15.600 Euro beziffert wird. Auf den restlichen Quadratmetern der beiden Flurstücke sollen „die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohnbebauung“ geschaffen werden.

„Wir haben hier doch schon einen Spielplatz“, sagt Anwohner Uwe Lehmann mit Blick auf den existierenden Spielplatz, den die Gemeinde erst 2016 im nahegelegenen Rotkehlchenweg für 25.000 Euro errichten ließ. Nicht einmal 300 Meter Fußweg liegen zwischen diesem und dem von der Gemeinde geplanten neuen Spielplatz. „Der jetzige Spielplatz wird ohnehin kaum von Kindern genutzt“, hat Lehmann beobachtet. Für ihn sei der Bau eines zweiten Spielplatzes daher „rausgeschmissenes Geld“.

Der erst 2016 errichtete Spielplatz im Viertel ist keine 300 Meter von dem Grundstück entfernt, auf dem die Gemeinde nun einen zweiten Spielplatz errichten möchte. Quelle: Madlen Pilz

Oschmann betont, dass es nicht darum ginge, den Spielpatz oder ein riesiges Wohnbauprojekt zu verhindern. „Dieses Biotop ist eines der letzten, nicht aufgeräumten Lebensräume in der Gemeinde. Wir wollen, dass es erhalten bleibt“, sagt sie. „Was sollen wir denn unseren Kindern mal zeigen, wenn diese nur noch zugepflasterte Schottergärten kennen?“ Das Areal könne gut für pädagogische Angebote in Schulen und Kitas genutzt werden, schlägt sie vor. Selbst im dahinter liegenden Wald des Landschaftsschutzgebietes sei „alles geschniegelt und gestriegelt, dort gibt es kein Totholz oder Unterholz mehr“, ärgert sie sich. „Wo sollen die Tiere denn noch hin, wenn alles zugebaut wird?“

Dabei gebe es an der Biomalzspange, am Gladiolenweg und auf Waldflächen in Schenkenhorst durchaus noch gemeindeeigene, unbebaute Flächen, die als Habitat für Pflanzen und Tiere dienen, so Gemeindesprecher Reitzig. Er versichert, dass der Naturschutz bei jedem Bebauungsplan-Verfahren beachtet und „akribisch berücksichtigt“ würde. Zudem soll die Gestaltung des Spielplatzes „durchaus den grünen und naturnahen Charakter der jetzigen Fläche berücksichtigen“. Im Schreiben der Lenné-Akademie kommt der Gutachter nach zweimaliger Ortsbesichtigung zu einem anderen Ergebnis. Dort wird dringend empfohlen, „diesen besonderen Naturstandort der Umwelt zu erhalten“.

