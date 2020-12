Güterfelde

Das Baden im Güterfelder Haussee soll wieder erlaubt sein. Die Gemeinde Stahnsdorf will die Badestelle zur Saison 2021 wieder offiziell freigeben. Dabei kann sie sich auf ein Gutachten zu den „Versicherungspflichten an kommunalen Badegewässern“ des Parlamentarischen Beratungsdienstes des Brandenburger Landtages stützen, das jetzt vorliegt. Die eigenständige Organisationseinheit in der Landtagsverwaltung berät das Präsidium, die Ausschüsse und die Fraktionen im Landtag in Rechtsfragen. Der Innenausschuss hatte die Expertise in Auftrag gegeben.

Schilder müssen auf eigenes Risiko hinweisen

In dem Gutachten stellt der Parlamentarische Beratungsdienst fest, dass Kommunen ihre frei zugänglichen Badestellen nicht von einem Bademeister beaufsichtigen lassen müssen, selbst wenn es dort Toiletten, Umkleidecontainer und sogar einen Imbisskiosk gibt. Badeaufsichten seien nur dann erforderlich, wenn die Badestelle mit größeren Rutschen, Bade-Inseln oder Springtürmen ausgestattet ist.

Die Kommune müsse allerdings auf eindeutigen Schildern darauf verweisen, dass das Baden an der betreffenden Stelle auf eigene Gefahr erfolgt, um eigene Haftungsrisiken zweifelsfrei ausschließen zu können, empfiehlt die Expertise.

Stegen droht der Abriss

Damit können die Umkleide- und Sanitärcontainer sowie der Kiosk am Güterfelder Haussee stehen bleiben, bestätigte Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) auf MAZ-Nachfrage. Unklar ist dagegen die Zukunft der beiden Stege am Haussee. Die Gemeinde muss nun abwägen, ob sie diese gegen einen Missbrauch vieler Badegäste als Sprungbrett noch sicherer absperrt oder lieber abreißen lässt. Sofern ein Badesteg mehr als 75 Zentimeter aus dem Wasser herausragt, muss das Wasser um ihn herum mindestens 1,80 Meter tief sein, heißt es in dem Gutachten.

Mindesttiefe wird nicht erreicht

Diese Mindesttiefe kann Stahnsdorf aufgrund des schwankenden Wasserstandes des See trotz regelmäßiger Zuführung von Grundwasser aber dauerhaft nicht garantieren, sagt Bürgermeister Albers. Um mögliche Unfallgefahren vor allem für Kinder zu vermeiden, die immer wieder von den Stegen aus ins Wasser gesprungen waren, hatte die Gemeinde den Zugang vor einiger Zeit mit einer Gittertür verschlossen.

Aufgrund der unsicheren Rechtslage, wie die Haftpflicht an öffentlichen Badestellen in kommunaler Verantwortung juristisch zu bewerten ist, hatten Schwielowsees Bürgermeisterin Kerstin Hoppe ( CDU) und Stahnsdorfs Gemeindechef Albers vom Land ein Badesicherheitsgesetz gefordert.

Von Heinz Helwig