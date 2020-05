Stahnsdorf

Am Stahnsdorfer Weg in Stahnsdorf finden voraussichtlich in der Zeit vom 8. bis zum 26. Juni Bauarbeiten im Bereich zwischen der Marienstraße und dem Ruhlsdorfer Weg ( Abzweig Ausbau / Pferdepension) statt. Die Straße führt in Verlängerung der Sputendorfer Straße nach Süden und ist Teil einer von mehreren Verbindungsstrecken zwischen den Ortsteilen Stahnsdorf und Güterfelde.

In dem rund 250 Meter langen Bereich lässt die Gemeinde Stahnsdorf die bestehende Fahrbahndecke erneuern und die Asphaltkante verbreitern. Die Fahrbahn ist in dem angegebenen Zeitraum vollständig gesperrt, der Gehweg kann zumindest teilweise benutzt werden. Die Gemeinde Stahnsdorf bittet Fußgänger und Radfahrer um erhöhte Vorsicht beim Vorbeigehen beziehungsweise -fahren entlang der Baustelle.

Ein Teil des Stahnsdorfer Wegs wird für mehrere Wochen voll gesperrt. Quelle: Gemeinde Stahnsdorf

