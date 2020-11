Die beliebte Badestelle am Güterfelder Haussee soll aufgelöst werden. Die Gemeinde Stahnsdorf will Stege und Imbisscontainer abtragen lassen und den Sandstrand durch Rasen ersetzen. Grund ist die fehlende Verkehrssicherungspflicht, die Stahnsdorf nicht erfüllen kann.

Stahnsdorf löst Badestelle in Güterfelde auf

