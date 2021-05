Stahnsdorf

Zum ersten Mal nimmt in diesem Jahr die Gemeinde Stahnsdorf am bundesweiten Städtewettbewerb „Stadtradeln“ teil. Das „Klima-Bündnis für mehr Klimaschutz und Radverkehr“ veranstaltet diese Aktion seit 2008. Wie in jedem Jahr, sollen auch diesmal möglichst viele Einwohner in den Städten und Gemeinden vom 12. Juni bis zum 2. Juli für den Klimaschutz in die Pedale treten. Die gefahrenen Kilometer werden erfasst und am Ende die Sieger in den Kategorien „fahrradaktivste Kommune“ und „fahrradaktivstes Kommunalparlament“ ermittelt.

Einzeln oder als Team

Interessierte Radler können sich einzeln für diesen Wettbewerb anmelden, als Team daran teilnehmen oder auch ein neues Team für die Aktion bilden. Erfasst werden alle beruflich oder auch privat zuurückgelegten Fahrradkilometer. Weitere Informationen sind im Internet unter www.stadtradeln.de/stahnsdorf erhältlich. Für Stahnsdorf koordiniert der Sachbereich Klimaschutz der Gemeindeverwaltung die Teilnahme. Schirmherr ist Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger).

