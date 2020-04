Stahnsdorf

Das landesweite Verbot von Großveranstaltungen in Brandenburg bis vorerst zum 31. August trifft in diesem Jahr auch das traditionelle Familienfest mit gleichzeitiger Gewerbeschau des Regionalen Gewerbevereins Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (RGV TKS) auf dem Dorfplatz in Stahnsdorf. Es hätte am 29. August stattgefunden. Der regionale Höhepunkt in jedem Jahr hatte zuletzt mehr als 2000 Besucher angelockt.

Betriebe können nicht ihre Leistungskraft zeigen

„Bedauerlich ist es vor allen Dingen für die Gewerbetreibenden, Vereine und Organisationen, die sich nun nicht präsentieren können. Für sie waren das Familienfest und die Gewerbeschau stets eine fördernde Plattform. Aber wir müssen dem Infektionsschutz Rechnung tragen und uns den landesweiten Regelungen beugen“, bedauert Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) die Absage der Veranstaltung. Nun hoffen Gemeindeverwaltung und Gewerbetreibende, im nächsten Jahr wieder ein unbeschwertes Familienfest feiern zu können.

Über weitere Veranstaltungen noch nicht entschieden

Über weitere Veranstaltungen der Gemeinde Stahnsdorf, die traditionell im vierten Quartal 2020 stattfinden, wird die Verwaltung zu gegebener Zeit entscheiden müssen. Dazu zählen beispielsweise Herbst- und Adventsfeste wie „Halloween im Rathaus“ oder das „Lichterfest im Rathaus“.

