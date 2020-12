Stahnsdorf schließt wegen Corona sein Rathaus.

Stahnsdorf

Die Gemeindeverwaltung Stahnsdorf schließt ab Montag, dem 14. Dezember, bis auf Weiteres ihr Gemeindezentrum in der Annastraße 3 für den Besucherverkehr. Grund ist der rasante Anstieg der Infektionszahlen in der Corona-Pandemie im Land Brandenburg sowie im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Mit diesem Schritt will die Gemeindeverwaltung eine erhöhte Ansteckungsgefahr vermeiden.

Verwaltung bleibt erreichbar

Die Verwaltung bleibt aber trotzdem für die Einwohner erreichbar, versichert Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger). Der Kontakt kann telefonisch unter 03329/64 60, per E-Mail unter gemeinde@stahnsdorf.de, per Fax unter 03329/64 61 30 sowie per Post unter Gemeinde Stahnsdorf, Annastraße 3, 14532 Stahnsdorf, hergestellt werden. Ausschließlich in unaufschiebbaren Fällen, in denen persönliche Vorsprache unabdingbar ist, vergibt die Verwaltung Termine im Rathaus. Dazu sollten die Einwohner die genannten Kontaktmöglichkeiten nutzen.

Bibliothek nimmt Drive-in-System wieder auf

Nutzer der Gemeindebibliothek Stahnsdorf können wieder das Drive-in-System nutzen, das sich bereits in diesem Frühjahr bewährt hat. Die Bibliothek ist telefonisch unter 03329/64 65 01 (dienstags bis donnerstags von 10 bis 15 Uhr), per E-Mail unter bibliothek@stahnsdorf.de oder online im WebOPAC PM (Login mit Lesernummer und Passwort) erreichbar. Die Lesernummer ist auf der Benutzerkarte aufgedruckt. Als Passwort fungiert das persönliche Geburtsdatum.

Das Drive-in-System der Gemeindebibliothek Stahnsdorf hatte sich schon in diesem Frühjahr bewährt. Darauf greifen die Bibliothekarinnen jetzt zurück. Quelle: Gemeinde Stahnsdorf

Verfügbare Medien verbuchen die Bibliothekarinnen auf dem jeweiligen Leserkonto und reichen sie montags von 10 bis 14 Uhr, dienstags von 14 bis 19 Uhr sowie donnerstags und freitags jeweils von 14 bis 18 Uhr aus dem Fenster an der Stirnseite des Rathauses (Richtung Wiese) heraus.

Von MAZonline