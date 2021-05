Eine neue Online-Umfrage haben das Jugend- und Familienzentrum (JFZ) „Clab“, die Evangelische Jugend- und Fürsorge (EJF) AG, die AOK Nordost sowie die Gemeinde Stahnsdorf gestartet. Diesmal geht es um die Gesundheitsangebote in der Kommune.

