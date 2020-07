Stahnsdorf stellt die Weichen für seine Zukunft

Stahnsdorf

Zum dritten Mal ruft die Gemeindeverwaltung Stahnsdorf ihre Einwohner ab 16 Jahre zur digitalen Meinungsumfrage auf. Nach den Themen „ Waldschänke“ und „Identifikation“, zu der Kinder und Jugendliche befragt wurden, geht es nun um das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Insek) von Stahnsdorf.

Noch bis zum 23. August

Der langfristige Strategieplan für die Entwicklung der Gemeinde in den nächsten 15 Jahren soll vorhandene Konzepte wie das Leitbild, das Klimaschutzkonzept, den Flächennutzungsplan, den Verkehrsentwicklungsplan und die Kita- und Schulbedarfsplanung zu einem Gesamtleitfaden vereinheitlichen, der die Entwicklungsziele Stahnsdorfs festhält. Nach einer Expertenrunde im März dieses Jahres und verbindlichen Vorgaben des Landes hat eine Steuerungsgruppe aus Vertretern des Planungsbüros Planwerk aus Berlin und der Gemeindeverwaltung sechs Themen herausgearbeitet, zu denen rund 13 000 Stahnsdorfer ab dem genannten Einstiegsalter seit dem 24. Juli und bis zum 23. August per Fragebögen befragt werden.

Anzeige

Abschlussrunde im nächsten Jahr

Nach dem Ende der Befragung wollen Stahnsdorfs Gemeindevertreter das Ergebnis in einem Workshop auswerten und das Planungsbüro den Insek-Entwurf aktualisieren. Die Expertenrunde wird sich erneut am Jahresende treffen, kündigt Gemeindesprecher Stephan Reitzig an. „Die Corona-Krise hat unseren ursprünglichen Zeitplan etwa drei Monate lang gestoppt. Wir wollten das Stadtentwicklungskonzept im nächsten Sommer beschließen lassen. Jetzt wird es wohl erst Ende 2021 fertig.“ Zuvor soll es noch eine Informations- und Diskussionsveranstaltung geben, in der sich die Stahnsdorfer noch einmal zu den Entwicklungszielen äußern können, sagt Reitzig.

Von Heinz Helwig