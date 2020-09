Haben wir vielleicht etwas falsch gemacht, mag sich die Gemeinde nach der Umfrage unter den 10- bis 18-Jährigen in Stahnsdorf zur Zufriedenheit mit ihrem Ort fragen. Nur 124 der insgesamt 1693 Kinder und Jugendlichen in diesem Alter haben online auf die Fragen zur Lebensqualität und zu spezifischen Angeboten, Treffpunkten und Veranstaltungen in der Gemeinde geantwortet. Ihre Meinungen sind sicher wichtige Hinweise auf ein verbesserungswürdigeres Jugendleben. Ein repräsentatives Stimmungsbild sind diese sieben Prozent allerdings nicht. Bei den nächsten Befragungen will die Gemeinde darum vermehrt die jugendspezifischen Informationskanäle wie Facebook und Instagram nutzen, um die konkrete Zielgruppe stärker für ihr Mitspracherecht zu motivieren. Ein guter Ansatz. Wenn sie außerdem den Jugendlichen mit einer Initiative glaubhaft nachweisen kann, dass ihre Anregungen ernst genommen werden, dürften sich beim nächsten Mal durchaus mehr junge Stahnsdorfer an der Online-Diskussion zu weiteren Themen beteiligen.

Von Heinz Helwig