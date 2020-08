Stahnsdorf

Auf dem künftigen Lindenhof-Campus in der Mühlenstraße in Stahnsdorf will die Gemeinde ein Pilotprojekt für die Region starten. Der geplante Schulneubau sowie die entstehende Turnhalle sollen mit der Wärme des Abwassers beheizt werden, das die Berliner Wasserbetriebe vom Klärwerk in Stahnsdorf in den Teltowkanal leiten.

600 Meter Rohrleitung

Mehrere solcher umweltfreundlichen und emmissionsfreien Heizsysteme hat der Diplomingenieur Jürgen Lang aus Berlin bereits konzipiert. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses stellte er den Stahnsdorfern vor, wie ein „Nahwärmenetz Lindenhof-Campus“ funktionieren könnte. Dabei soll gereinigtes Abwasser aus einem nahen Ableitungskanal durch eine etwa 600 Meter lange Rohrtrasse zum Campus geführt werden. Dort soll eine Heizzentrale mit Luftwärmepumpen die Wärme des Abwassers aufnehmen. Zuerst sollen der Neubau der Grundschule sowie die Turnhalle an das System angeschlossen werden. Später würde auch die alte Grundschule folgen.

Anzeige

Zwei technische Varianten möglich

Das Nahwärmenetz könnte in zwei unterschiedlichen technischen Varianten aufgebaut werden, zeigte der Diplomingenieur auf. So könnten so genannte doppelwandige Edelstahl-Halbschalen im Ableitungskanal verlegt werden, durch die das Kaltwasser zu den Wärmepumpen geleitet wird. Über diesen Halbschalen würde das Abwasser weiterfließen. Der Vorteil: Ein Teil des Kanalsystems könnte für das Netz genutzt werden. Der Nachteil: Die Berliner Wasserbetriebe, denen das Abwasser formaljuristisch gehört, erlauben kaum einen Eingriff in ihr Leitungssystem. Außerdem ist eine spätere Erweiterung des Netzes nicht mehr möglich.

Weitere MAZ+ Artikel

Büro will beide Möglichkeiten aufzeigen

Alternativ könnte der Teil des Abwassers, der dem Kanal entnommen wird, über einen Wärmeaustauscher und eine Kaltwassertrasse an die Wärmepumpen geschickt werden (Prinzip des Kühlschranks). Dafür müsste allerdings ein externes Gebäude errichtet werden. Der Ableitungskanal bliebe bis auf zwei Bohrungen unberührt. Das System könnte später erweitert werden. „Wir würden beide Varianten durchprüfen“, hat Lang den Stahnsdorfern angeboten.

80-prozentige Förderung in Aussicht

Da es ein vergleichbares Projekt in dieser Größe noch nicht gibt, hat der Diplomingenieur die Kosten von mehr als 1,2 Millionen Euro nur schätzen können. Wegen des Pilotstatus kann Stahnsdorf mit einer Förderung von 80 Prozent rechnen. Dann müsste die Gemeinde noch knapp 245 000 Euro aufbringen. Mit der Abwasserwärme ließen sich Energiekosten in Höhe von etwa 20 000 Euro und Kohlendioxid in Höhe von 56 Tonnen im Jahr einsparen, sagt Diplomingenieur Jürgen Lang.

Von Heinz Helwig